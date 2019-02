„Mashup-Germany“ legt auf

In wenigen Monaten ist es so weit, und das Mando-Hill-Festival auf dem Sportplatz an der Reckelsumer Straße geht vom 14. bis 15. Juni in seine dritte Runde. Im Hinblick auf das Musik-Lineup hat sich bereits einiges getan. Neben dem schon bekannten Act „Mash­up-Germany“ wird auch „1 Live“-Moderator Jan-Christian Zeller am Freitag am Start sein. Bekannt wurde er mit seinen Radioshows „1 Live Go“ und „1 Live Moving“. Inzwischen ist er auch als DJ ein gefragter Mann. So legt er unter anderem im Rahmen der bekannten Sendereihe „Eine Nacht in . . .“ auf. Aber auch außerhalb von „1 Live“ macht der Kölner auf sich aufmerksam, etwa im Vorprogramm von „Gentleman“, „Rihanna“ und „Shakira“ brachte er die Turntables zum Glühen.

900 Auftritte weltweit

Hinter „Mashup-Germany“ verbirgt sich der 33 Jahre alte Ben Stiller aus Köln. Eine seiner Besonderheiten besteht darin, dass er ein breites Spektrum verschiedener Musik-Genres bedient. In den vergangen acht Jahren absolvierte er circa 900 Auftritte, die ihn auch in Metropolen wie London, Moskau und Rio de Janeiro führten. Hierzulande war er inzwischen bei fast allen Fernsehsendern zu Gast und gehört zu den meistangeklickten Acts im Netz. Neben seinen eigenen Produktionen liebt er die Zusammenarbeit mit Künstlern wie zum Beispiel „Cro“.

Ein weiterer Gast im Musikteil der diesjährigen Ausgabe des Mando Hill wird der DJ „Topic“ sein. Dem breiten Publikum dürfte er seit seiner Kooperation mit Sänger Nico Santos ein Begriff sein. Zusammen veröffentlichten sie die Single „Home“, die sich bereits 2016 deutschlandweit zu einem Hit entwickelte. Das Lied hielt sich insgesamt 33 Wochen in den deutschen Sin­glecharts. Erwähnenswert ist auch Topics Nominierung bei den „MTV Europe Music Awards 2016“.

Heimspiel für DJ Raphael Bicks

Zu einem festen Bestandteil des Mando-Hill Festivals hat sich inzwischen der Lüdinghauser DJ Raphael Bicks gemausert. Bereits zum dritten Mal ist der Künstler auf der Bühne am Sportplatz dabei. Sowohl am Freitag als auch am Samstag wird er erneut mit seiner Musik sowohl die Jungen als auch die Älteren überzeugen. Weitere Acts seien in Vorbereitung, verraten die Veranstalter.

Für den sportlichen Teil des Events, dem Dodgeball Turnier, sind Anmeldungen auch weiterhin noch möglich. Die Teams müssen aus mindestens acht volljährigen Mitgliedern bestehen. Gespielt wird um zwei Pokale. Einmal um den für das beste Damenteam und des Weiteren um die Trophäe für die Herren- beziehungsweise Mixed-Mannschaften. Auf dem Feld werden dann jeweils sechs Spieler einer jeden Gruppe aktiv sein. Natürlich ist auch diesmal wieder ein Style-Pokal für die am besten verkleidete Mannschaft dabei.