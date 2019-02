Das Finanzamt Lüdinghausen versendet derzeit Steuererstattungen für die Jahre 2002 bis 2016. Damit setzt die Behörde ein Urteil des Bundesfinanzhofs um. Dieser hatte entschieden, dass der abzugsfähige Anteil der außergewöhnlichen Belastungen, zum Beispiel der Krankheitskosten, bei der Steuerberechnung zu erhöhen ist. Die Rechtsänderung bewirkt, dass die Steuererklärungen aller Bürger, die in der Vergangenheit entsprechende Kosten geltend gemacht haben, auf eine Steuererstattung überprüft werden, heißt es in einem Pressetext der Finanzverwaltung NRW.

„Ein Antrag ist nicht erforderlich. Die entsprechenden Fälle werden vom Finanzamt ermittelt und aufgrund der neuen Rechtslage geändert“, wird Christian Schwarzer , Leiter des Finanzamts Lüdinghausen, in dem Pressetext zitiert.

Die Behörde wird in den nächsten Tagen daher eine Vielzahl von Steuerbescheiden versenden, da Änderungen rückwirkend ab dem Jahr 2002 bis 2016 vorgenommen werden. „Wenn Sie einen Bescheid für vergangene Jahre erhalten haben und eine Erstattung auf Ihrem Konto eingegangen ist, liegt dies wahrscheinlich an der Umsetzung des Urteils. Bitte schauen Sie dann in die Erläuterungen zu Ihrem Einkommensteuerbescheid. Dort finden Sie einen Hinweis auf die Umsetzung des Urteils zu den außergewöhnlichen Belastungen“, so Schwarzer.

Die Steuerbescheide für das Jahr 2017 berücksichtigen die neue Rechtslage bereits. Zum Hintergrund gibt es ergänzende Hinweise auf der Homepage der Finanzverwaltung.