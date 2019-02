Etwas mehr als 15 Jahre unterrichtete Barbara Imholz am Gymnasium Canisianum. Am 15. September 2003 kam sie als „Seiteneinsteigerin“ mit den Fächern Geschichte und katholische Religionslehre an das Cani; am 11. Februar 2019 wurde sie vom Kollegium verabschiedet. Barbara Imholz hat mit ihrer offenen Art bei Kollegen, bei Schülern und den Eltern eine sehr gute Aufnahme gefunden. Sie war für Fragen und Sorgen stets ansprechbar und hat die christliche Botschaft an ihrer Schule gelebt, heißt es im Pressetext der Schule.

Einsatz für das Brasilien-Projekt

Besonders lag ihr immer der Einsatz für das Brasilien-Projekt des Cani am Herzen. Mit der Gruppe um Pater Beda war sie eng verbunden und legte Wert auf einen regelmäßigen Austausch der Schule mit den Partnern in Brasilien. Auch für das Kollegium machte sie sich stark und wurde deshalb in den Lehrerrat gewählt. Ihre pointierte, politisch-theologische Ausrichtung hat die Diskussion mit den Fachkollegen sehr beflügelt aber auch auf das gesamte Kollegium ausgestrahlt.

„Soziale Gerechtigkeit und Erinnerungskultur werden am Cani immer mit dem Namen Barbara Imholz verbunden bleiben. Die Organisation von Gedenkstättenfahrten der Schüler wird auch nach dem Ausscheiden der Kollegin aus dem Schuldienst im Schulprogramm des Cani verankert bleiben“, wird Schulleiter Michael Dahmen im Pressetext zitiert.

Barbara Imholz will in ihrem Ruhestand ihre Arbeit am Institut für Theologie und Politik in Münster intensivieren. Und natürlich führt ihre nächste Reise – bereits im März – nach Brasilien.