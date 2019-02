Erschütterndes in „echt jetzt“

Vor zwei Jahren legte ihn eine Grippe flach, so dass sein erstes Gastspiel in Lüdinghausen kurzfristig abgesagt werden musste. Ehrensache, dass die „Freunde der Kleinkunst“ (FKK) ihn abermals eingeladen haben. Die Kulturinitiative präsentiert zum Auftakt der Kabarettsaison 2019 am Samstag (23. Februar) um 20 Uhr HG Butzko auf der Bühne der Aula des Schulzen­trums. Eintrittskarten zum Preis von 16 Euro sind noch bei Lüdinghausen Marketing (Borg 4) sowie über die Internetseite der FKK erhältlich. Und da es die erste Veranstaltung in diesem Jahr ist, gibt es noch Kabarett-Abos über beide Verkaufswege – „solange der Vorrat reicht“, wie die FKK in einer Presseinformation schreiben.

Mit HG Butzko kommt ein vielfach prämierter Kabarettist in die Steverstadt. So gewann er unter anderem bereits den Deutschen Kabarettpreis und den Deutschen Kleinkunstpreis. Die Zuschauer erwartet im wahrsten Sinne des Wortes harte Kost. Dem Gelsenkirchener hört man nicht nur seine Herkunft an, er liebt auch klare Worte – wie im Ruhrgebiet durchaus üblich.

„Zewa“-Zeitalter

Sein aktuelles Programm, das er in Lüdinghausen präsentiert, heißt „echt jetzt“. Und darum geht es: Unglaublich, aber wahr, in einem sind sich Wissenschaften und Religionen einig: Der Mensch lebt nur im „Hier und Jetzt“. Und in einem stimmen sie außerdem auch noch überein: Hantiert der Mensch am Smartphone oder Tablet rum, ist er in dem Moment nicht im „Hier und Jetzt“, sondern im „Zewa“, also im „Wisch und Weg“.

„Wenn man den großen Einfluss dieses digitalen Paralleluniversums und die Bedrohung unserer globalen Infrastruktur durch Computerviren und Hackerangriffe (oder noch schlimmer: durch Twittereinträge von Til Schweiger) bedenkt, dann muss man feststellen: Die wirklich Mächtigen sitzen nicht auf den Regierungsbänken in den Parlamenten oder an der Wall Street, die wirklich Mächtigen sitzen im Silicon Valley“, heißt es in dem Pressetext weiter.

Und genau dorthin hat HG Butzko diesmal seine investigativen Recherchefühler ausgestreckt, Hinter- und Abgründe beleuchtet und Erschütterndes herausgefunden. Erschütternd für das Zwerchfell, aber auch für die grauen Zellen.

Logisch statt ideologisch

Denn wie immer bietet auch „echt jetzt“ getreu dem Motto „logisch statt ideologisch“ eine brüllend komische und bisweilen besinnliche Mischung aus schonungsloser Zeitanalyse, Infotainment, schnoddrigen Gags, Frontalunterricht und pointierter Nachdenklichkeit. Auf diese Weise hat Butzko einen ganz eigenen, preisgekrönten Stil entwickelt und beleuchtet dabei die großen Zusammenhänge so, als würden sie „umme Ecke“ stattfinden.