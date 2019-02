Am Sonntag (17. Februar) findet im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen das Preisträgerkonzert des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert – Westmünsterland“ für die Teilnehmer aus dem Kreis Coesfeld statt. In der etwa einstündigen Veranstaltung, die um 16 Uhr beginnt, präsentieren ausgewählte Kinder und Jugendliche mit verschiedenen Ins­trumenten ihr Können und zeigen, warum sie von den Juroren mit einer besonders guten Bewertung ausgezeichnet wurden.

Für die meisten Akteure ist das Konzert eine weitere Probe für die Teilnahme am Landeswettbewerb Nordrhein-Westfalen, der vom 6. bis 10. März (Mittwoch bis Sonntag) in Köln stattfindet. Die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Lüdinghausen, Josephine Kleyboldt, wird den Teilnehmern die Urkunden überreichen.

Bundespräsident als Schirmherr

Veranstaltet wird „Jugend musiziert“ vom Deutschen Musikrat; Schirmherr ist der Bundespräsident. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellt die Grundfinanzierung sicher. Die Finanzierung der Regionalwettbewerbe liegt in den Händen der Kommunen. Die Sparkassen, als größter Einzelförderer aus der Wirtschaft, engagieren sich ebenfalls seit vielen Jahren bei „Jugend musiziert“. Sie unterstützen den Nachwuchswettbewerb auf allen Wettbewerbsebenen und in vielen Regionen. In der Region Westmünsterland haben mehr als 85 junge Menschen am Wettbewerb teilgenommen.