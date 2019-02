Sieben Schulen im Kreis Coesfeld starten in diesem Monat mit dem Projekt „Binogi“. In Lüdinghausen ist das Gymnasium Canisianum dabei. Die Kosten im Jahr 2019 trägt das Kommunale Integrationszentrum für den Kreis Coesfeld, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Binogi ist ein Angebot an Schüler, das die Integration Neuzugewanderter beschleunigen und die Bildungschancen aller Kinder und Jugendlichen verbessern soll, indem es das mehrsprachige Lernen fördert. Es wurde 2011 in Schweden entwickelt und befindet sich seit 2016 in Deutschland in einer Pilotphase. In sechs Sprachen bietet Binogi den Schülern kurze Videos aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich und zur Gesellschaftslehre an.

„ Wir werden uns mit den anderen Schulen vernetzen und unsere Erfahrungen austauschen. Wir werden uns mit den anderen Schulen vernetzen und unsere Erfahrungen austauschen. “ Michael Dahmen

Die Schüler erhalten einen individuellen Zugang zur Lernplattform und haben die Möglichkeit, sich im Selbststudium die jeweiligen Themenbereiche zu erschließen. Das geschieht mehrsprachig, da sich die Videos mit Untertiteln der jeweils anderen Sprache versehen lassen. Die Videos dienen zudem als Unterstützung für die Lehrer. Für das Cani ist es besonders interessant, dass die Videos zurzeit auch in Spanisch und Französisch entwickelt werden. Das Lernen dieser Sprachen lässt sich so mit den naturwissenschaftlichen Inhalten verknüpfen. „In meinen Fächern Biologie, Chemie oder Physik werde ich die Schüler darauf hinweisen, dass sie auch einmal bei Binogi nachsehen können“, wird Cani-Lehrer Dr. Georg Schütz in dem Pressetext zitiert.

Das Cani verspricht sich von diesem neuen Projekt eine Motivation zum schnellen Erlernen der deutschen Sprache bei geflüchteten Kindern und für das Erlernen von Fremdsprachen bei deutschsprachigen Schülern. Schulleiter Michael Dahmen freut sich über die Teilnahme: „Wir werden uns mit den anderen Schulen vernetzen und unsere Erfahrungen austauschen.“