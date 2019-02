Am 17. März (Sonntag) findet um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Felizitas ein Konzert mit Liedern der Äbtissin und Mystikerin Hildegard von Bingen statt. Wie die Pfarrgemeinde in einem Pressetext mitteilt, wird die Vortragende Jessica Burri neben ihrem Gesang auch auf dem selten gespielten Dulcimer (ein altes Saiteninstrument, das mit Schlägeln angeschlagen wird) sowie auf weiteren Percussion-Instrumenten musizieren. Der Eintritt ist frei, es wird am Ausgang um eine Spende für die Kirchenmusik in St. Felizitas gebeten.

Burri führt ihre Zuhörer auf eine ungewöhnliche und persönliche Art in die faszinierende Welt der Hildegard von Bingen. Sie hat deren Lieder und Texte mit eigenen Begleitungen durch verschiedenste Instrumente ausgestattet.

Begegnung mit der Spiritualität

Die Klänge und die Musik dienen dazu, die Stücke der Äbtissin für moderne Ohren zugänglich zu machen. Text und Musik stehen jedoch immer im Vordergrund. Ihr Instrumentarium ersetzt ein ganzes Ensemble mittelalterlicher Instrumente und ermöglicht eine intensive Begegnung mit den Melodien, den Texten und der Spiritualität der Klosterfrau.

In den USA geboren, kam Burri nach dem Besuch der Eastman School of Music nach Köln, um ihre Ausbildung fortzusetzen. Im Laufe ihrer langjährigen Arbeit als Opern- und Konzertsängerin spezialisierte sie sich auf selbst komponierte und arrangierte Lieder auf dem Dulcimer, einem altenglischen Saiteninstrument. Vor einigen Jahren entdeckte sie Klangschalen, die sie seitdem häufig als Musik- und Klanginstrumente in ihren verschiedenen Programmen einsetzt.

Burri beschäftigt sich seit Jahren im Rahmen einer Theater-Produktion und auch in Konzerten mit den Werken Hildegards von Bingen. Weitere Informationen finden sich im Internet.