Hungrig ging keiner der rund 60 Gäste beim traditionellen Bigosessen der Deutsch-Polnischen Gesellschaft (DPG) im Don-Bosco-Haus in Seppenrade am Freitagabend nach Hause. Acht verschiedene Variationen des polnischen Nationalgerichts hatten die acht Köchinnen gezaubert, auch eine vegane war darunter.

Bei polnischem und deutschem Bier sowie französischem Rotwein ließen es sich die Gäste in geselliger Runde schmecken. Ein Wodka zum Nachtisch durfte ebenso wenig fehlen wie anschließend das Singen von deutschen und polnischen Volksliedern. Dabei wurde der große Chor von Pfarrer Günther Grote , dem früheren Pastor von St. Ludger, der eigens aus Recklinghausen angereist war, auf dem Klavier begleitet.

Zuvor hatte Karl-Heinz Kocar, Vorsitzender der DPG, die Mitglieder und Gäste willkommen geheißen. „Es ist schön, so viele Freunde hier begrüßen zu können. Wenn wir sehen, was zurzeit in der Welt läuft und wir durch das Wettrüsten der Weltmächte wieder vor einem Kalten Krieg stehen, dann sind die Kontakte, die wir mit Menschen in unserem Partnerland an der Basis führen, sehr wichtig“, sagte Kocar. Diese Kontakte sollen auf der einwöchigen Reise nach Danzig und in die Masuren am 23. April, auf der Studienreise mit den Landwirten nach Nysa am 15. Mai oder bei der Gemeindewallfahrt zu den alten schlesischen Wallfahrtsorten vom 11. bis 15. September weiter vertieft werden. Für die Reise im September sind noch einige Plätze frei. Informationen dazu erteilt Ursula Hölper unter ✆ 0 25 91/ 59 06.