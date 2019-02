Fast wäre es sogar eine Punktlandung geworden, aber auch einen Tag nach dem Fest der Liebenden, dem Valentinstag, war „Noch einmal verliebt“, auf die Bühne der Realschulaula gebracht vom Münchner Tournee-Theater, ein Volltreffer. Seit Jahrzehnten bekannte Schauspieler wie Gila von Weitershausen (als Carol Reynolds ), Christian Wolff (als Ralph Bellini ) und Cordula Trantow (als Rose Tagliatelle) thematisierten auf amüsante Weise, aber nicht ohne Tiefgang die Liebe im Alter, die sich so gar nicht von den Gefühlen in jungen Jahren unterscheidet. Herzklopfen, Schmetterlinge im Bauch, Annäherung, Zweifel, Ablehnung, Koketterie, Kalkül, Sehnsucht nach Nähe – alles Erfahrungen, die fast jeder in seinem Leben schon gemacht hat.

Gila von Weitershausen und Christian Wolff überzeugen mit ihrer Darstellung auf ganzer Linie. Als sie sich zufällig begegnen, sind beide mittlerweile über 70 Jahre alt, vom Leben enttäuscht und gefangen in unerfüllten Wünschen und Träumen.

Schoßhündchen als Lebensglück

Wie kommen sie am besten miteinander in Kontakt? Ralph weiß es: Er gibt sich bei seiner heimlich Angebeteten Carol als Hundefreund aus, denn für sie ist Tarzan, so der Name ihres winzigen Schoßhündchens, ihr Lebensglück. Die Zuschauer fühlen immer wieder mit bei den teils erfolgreichen, teils erfolglosen Annäherungsversuchen zwischen Ralph und Carol. Nicht gerade leichter gemacht werden diese durch Ralphs immer wieder dazwischen grätschende Schwester Rose. Sie versucht alles, um zu verhindern, dass ihr Bruder sie möglicherweise für eine Frau allein zurücklässt.

Und dann ist da auch immer wieder „der junge Mann“ (Niklas Clarin), der den Abend mit wunderbaren musikalischen Einlagen so richtig abrundet. Er lässt auf diese Weise erahnen, wie sich Ralph ursprünglich mal sein Leben auf den Opernbühnen dieser Welt vorgestellt hat. Eine Spur von Wehmut ist da nicht zu leugnen.

Situationskomik

Herrlich spritzige Dialoge mit Situationskomik, aber auch inhaltlicher Tiefe wechseln sich gekonnt ab. Spätestens seit dem erfolgreichen Kinofilm „Wolke 7“ hat sich das Thema „Liebe im Alter“ in der Gesellschaft etabliert. In diesem Stück wird es einmal mehr auf gekonnte Art und Weise ins Bewusstsein geholt. Gut unterhalten, aber auch ein wenig nachdenklich verließen die Zuschauer die Aula, nicht ohne vorher reichlich applaudiert zu haben.