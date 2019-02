Mit dem Begriff „Ausnahmesängerin“ sollte sehr sorgsam umgegangen werden. „Wer jedoch Bet Williams mit ihrer kraftvollen Stimme über vier Oktaven hört und sie am 7. März (Donnerstag) live im Ricordo mit ihrer charismatischen Bühnenpräsenz und Mimik erlebt, bestätigt dies für sie und legt die Messlatte für den Begriff wesentlich höher“, heißt es in einer Ankündigung.

Geboren in Virginia, verbrachte Williams ihre Kindheit und Jugend in Deutschland und Amerika und wuchs dabei mit einer eigenwilligen Mischung aus Musik, Theater, Reisen und Wissenschaft auf. Nach der High School studierte sie klassische Musik, Gesang, Theater und englische Literatur.

Kraftvolle Stimme über vier Oktaven

„Bewaffnet mit einer Akustikgitarre, unverfälschten Emotionen und erschreckender Ehrlichkeit mixt die Amerikanerin aus New York in ihren Auftritten erdige Folk-, Rock-, Pop- und Blues-Rhythmen mit treffenden, gewitzten Texten, die so ihre Haken und Ösen haben“, heißt es in der Ankündigung weiter. Sie sei eine begnadete Geschichtenerzählerin, spontan in ihrem Humor und sie decke das ganze Spektrum von emotionsgeladenen Bekenntnissen bis hin zu Pantomime à la Chaplin ab. Dabei wird Bet Williams von dem Bassisten Marc Gransten sowie dem Weltklasseschlagzeuger Kenny Martin, der ansonsten zu der berühmten New Yorker Funk-Jazz-Band „Defunkt“ gehört, musikalisch begleitet.