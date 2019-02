In Schlangenlinien war ein Radfahrer auf der Olfener Straße in Richtung Innenstadt am Samstag (16. Februar) gegen 23.30 Uhr unterwegs – hinter ihm eine Polizeistreife. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-jährige Lüdinghauser unter Alkoholeinfluss stand, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Während dieser Maßnahme beleidigte und bedrohte er die Polizisten.