Da schlummern viele Talente

Es war für die jungen Teilnehmer von „Jugend musiziert“ schon ein großer Tag. Jetzt durfte ein Teil der Sieger des Regionalwettbewerbs Westmünsterland, dazu gehören die Kreise Borken, Coesfeld und Wesel, im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen einem großen Publikum seine Siegerstücke vorstellen. Aber längst nicht alle hatten bei dieser Veranstaltung Platz, dafür gab es einfach zu viele gute junge Musiker.

So wurde die Siegerehrung auf zwei Termine aufgeteilt, der zweite davon findet am Sonntag (24. Februar) auf Schloss Raesfeld statt. Die Musikschule Havixbeck als Ausrichter wurde von Rainer Becker vertreten, unterstützt von Hildegard Laufer und Elmar Koch, dem Leiter der Lüdinghauser Musikschule.

„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“ – mit diesem Zitat von Friedrich Nietzsche begrüßte Josephine Kleyboldt als stellvertretende Bürgermeisterin Lüdinghausens die Gäste und die Preisträger, die auch aus ihrer Hand ihre Urkunden überreicht bekamen.

Miriam Sophie Post jüngste Siegerin

Und dann war der große Moment gekommen. Die jüngste Siegerin war mit acht Jahren Miriam Sophie Post, die auf ihrer Violine zeigte, dass Ehrgeiz, Motivation und natürlich Fleiß und Talent schon in ganz jungen Jahren Früchte tragen können. Auch für Jakob Nordalm und Jonathan Günther Steffen war die Violine das bevorzugte Instrument. Das Violoncello wussten Sonja Koke und Ansgar Rohlmann gefühlvoll zu präsentieren, und Tim Littau entlockte seinem Akkordeon packende Töne. Niklas Wempe begleitete auf dem Cembalo Tara Althaus und Theresia Volbers mit ihren Altblockflöten. Die Blasinstrumente waren weiter vertreten mit Julius Thieroff am Saxofon, der von Niklas Wempe am Klavier begleitet wurde, sowie Alona Heitkamp an der Querflöte, begleitet von Helen Bialonski am Klavier. Zudem gab es noch Bennet Storb, der alles aus seinem exotisch anmutenden Marimbaphon herausholte, ebenso wie Hendrik Rölver mit seiner Snare Drum.

Für Landeswettbewerb qualifiziert

Und so ging es dann Schlag auf Schlag weiter. Im Duett gaben Helen Bialonski (Sopran) und Ida Heinemann (Mezzosopran) stimmlich ihr Bestes, ebenso wie Sarina und Annika Schulz (beide Sopran).

Alle Sieger, die mit einer Urkunde nach Hause gingen, konnten an diesem Nachmittag nicht vorspielen, dafür hatten die Veranstalter schwerpunktmäßig versucht, diejenigen Musiker auszuwählen, die sich für den Landeswettbewerb qualifiziert hatten. Ein klein wenig Auftrittserfahrung sollte schon geübt werden, aber damit hatten die jungen Künstler ohnehin keine Probleme. Das Publikum war sich einig: Da schlummerte so manches Talent und ließ auf mehr hoffen.