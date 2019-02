Orchester hat große Pläne

Die Abonnement-Konzerte 2019 der Musica Camerata Westfalica (MCW) im Kapitelsaal finden am 23. März (Samstag), 5. Oktober (Samstag) und 15. Dezember (Sonntag) statt. Zudem teilt das Ensemble in einer Presseinformation mit, dass der künstlerische Leiter und Dirigent Hans-Georg Jaroslawski jetzt von Landtagsabgeordneten und dem Staatssekretär für Kultur in den Landtag eingeladen wurde. Bei dem Gespräch sei es um die Zukunft der Musica Camerata in Form einer neuartigen Finanzierung der 25 Profimusiker nebst Organisationsbüro in Lüdinghausen gegangen.

Drei Abonnement-Konzerte

„Das Ergebnis dieses Gespräches endete mit einem durchaus praktikablen Vorschlag seitens der Abgeordneten und dem Regierungssprecher, in dem man für die Finanzierung einen kommunalen Zweckverband MCW mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für Kultur gründet, damit möglichst viele Bürger in der Region kostengünstig in den Genuss dieses Ensembles kommen. Damit wäre der Weg für ein Landeskammerorchester Musica Camerata Westfalica frei, wenn dieser Vorschlag realisiert wird“, heißt es in der Pressemitteilung des Orchesters weiter.

Kommunalen Zweckverband MCW im Visier

Mit diesem Projekt rücke die Stadt Lüdinghausen als musikalisches Zentrum in den Fokus und werde dabei eine ganz entscheidende Rolle spielen, damit die Umsetzung zum kommunalen Zweckverband MCW gelingen könne. Dieser Vorschlag werde in der nächsten Zeit mit den politischen Vertretern der Landesregierung weiter entwickelt. Die Stadt Lüdinghausen als Heimatort für die MCW habe Priorität gegenüber anderen Städten, da dieses Ensemble 2013/14 in der Steverstadt gegründet worden sei und der künstlerische Leiter die Struktur nebst Rahmenbedingungen und deren kulturelle Historie gut kenne. „Mit einer gelungenen Umsetzung dieses Projektes wäre das Kammerorchester abgesichert und kann alle geplanten jährlichen 30 Veranstaltungen im Münsterland und Westfalen absolvieren. Die fünf Abonnement-Konzerte werden ab 2020 im Kapitelsaal wieder aufgenommen. Auch die geplanten Reisen nach Polen (Nysa) und Frankreich (Taverny) sind ab finanzieller Umsetzung für 2021/22 vorgesehen“, heißt es in der Pressemitteilung der Musica Camerata Westfalica abschließend.