Mit dem Älterwerden sind häufig ungewohnte Erfahrungen und Fragen, auch Sorgen und Probleme verbunden. Dies meist in Verbindung mit der Lebensqualität. Dafür gelten zwei allgemeingültige Voraussetzungen: gute objektive Rahmenbedingen und die Offenheit und Bereitschaft des einzelnen Menschen, für sich das Bestmögliche daraus zu machen. Der mit dem Älterwerden verbundene Prozess ist Thema der öffentlichen Jahrestagung des Seniorenbeirates am 27. Fe­bruar (Mittwoch) von 14.30 bis etwa 17.30 Uhr im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen, heißt es in einer Ankündigung.

Körperliche und geistige Bewegung

Das zentrale Thema „Das Alter – jetzt überall in Bewegung“ umfasst wesentliche Aspekte der Erhaltung und Verbesserung der körperlichen und geistigen Bewegung im Alter und den Themenbereich „Mobilität im Alter“. Es wird unter anderem der Frage nachgegangen „Was verändert sich im Alter?“ und welche sensorischen, motorischen und auch mentalen Kompetenzen lassen eher nach, obwohl Wissen und Kompetenz erhalten bleiben. Was ist wichtiger für kognitive Funktionen, das Älterwerden oder die Umwelt und der Lebensstil? Was kann körperliches Training verbessern? Der zweite Vortrag „Mobilität Alter“ befasst sich mit dem Autofahren älterer und zum Teil hochbetagter Menschen, der Unfallhäufigkeit und den Gründen für motorische, sensorische und mentale Veränderungen.

Als Fachexperte der Veranstaltung wurde der Di­plom-Psychologe und Di­plom-Ingenieur sowie Leiter des Institutes für Arbeiten, Lernen und Alter in Bochum, Prof. Dr. Michael Falkenstein gewonnen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Interessierte sind willkommen, teilt der Seniorenbeirat abschließend mit.