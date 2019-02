Drei Fragen an Stephan Bruckmeier

Was war ausschlaggebend für Sie, dieses Projekt auf die Beine zustellen?

Stephan Bruckmeier : Wie so oft im Leben ein Zufall. 2009 lebte ich in meiner Heimat Österreich, war stark mit dem Theater verbunden und wurde durch den Caritasverband gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Sechs-Wochen-Projekt in Nairobi mit den sogenannten Slumkids dort aufzubauen. Ich war neugierig und habe diese Herausforderung angenommen. Was sich daraus ergeben hat, sieht man jetzt.

Gibt es inhaltlich Unterschiede zwischen den Anfängen und der heutigen Form?

Bruckmeier: Ja, große Unterschiede. Waren wir anfangs eigentlich mehr darauf ausgerichtet, den jungen Menschen eine Perspektive zu geben, hat sich das Projekt ganz selbstverständlich weiter entwickelt und ist heute sehr politisch engagiert geworden, was sich auch an den immer intensiveren Darstellungen der Umweltprobleme ablesen lässt.

Gab es eine Zeit, in der die politische Entwicklung einen unerwarteten Einfluss auf Ihre Arbeit genommen hat?

Bruckmeier: Ja, 2015 tourten wir mit dem Programm „Auf der Flucht“, als in Deutschland plötzlich die sogenannte Willkommenskultur eine unvorhersehbare Entwicklung auslöste. Wir sind in gewissem Sinne auf diesen Zug mit aufgesprungen und haben unser Programm in dieser Zeit gleich mehrfach geändert, will sagen gestrafft, um die Gunst der Stunde zu nutzen, verstärkt die Problematik anzusprechen. -ik-