Drei Mal „Ja“, zwei Mal „Nein“

Einen Rekordhaushalt für das laufende Jahr 2019 hat der Rat am Dienstagabend mit den Stimmen von CDU , FDP und SPD beschlossen. Grüne und UWG stimmten dagegen. Erträge in Höhe von 56,99 Millionen Euro stehen dabei Aufwendungen von 55,63 Millionen Euro gegenüber. Daraus ergibt sich ein Überschuss von 1,36 Millionen Euro. Bei der Einbringung des Haushalts im Dezember hatte Bürgermeister Richard Borgmann noch auf ein Plus von 1,25 Millionen Euro verwiesen.

Geld gut angelegt

Sowohl SPD-Fraktionssprecher Michael Spiekermann-Blankertz als auch UWG-Sprecher Markus Kehl nannten die Beratungen zum Haushalt „unspektakulär“ (Spiekermann-Blankertz) sowie „völlig unaufgeregt und in scheinbarer Eintracht“ (Kehl), kamen letztlich aber doch zu unterschiedlichen Abstimmungsergebnissen. Zwar gestand der UWG-Sprecher zu, dass das in die (Bau-)Projekte investierte Geld – ausdrücklich mit Ausnahme der Leistungssporthalle – gut angelegt sei, aber insgesamt entspreche der Etat „nicht den Anforderungen von Klarheit und Wahrheit, wie wir sie verstehen“. Deutlich positivere Ansätze nannte der SPD-Sprecher vor allem im Bereich der Ausgaben für die Schulen, aber auch beim Ausbau der digitalen Infrastruktur.

Absage an mehr Personal

Gleichsam in einem Satz brachte CDU-Sprecher Bernhard Möllmann seine Einschätzung der – finanziellen – Situation der Stadt auf den Punkt: „Es läuft in Lüdinghausen.“ Eine Absage erteilte er dagegen den Forderungen von SPD, Grünen und UWG, beim Personal im Rathaus aufzustocken. Sein Pendant von der FDP, Gregor Schäfer, mahnte, den Blick bereits jetzt darauf zu richten, wo sich städtische Ausgaben senken lassen, wenn sich die Konjunktursituation eintrüben sollte, und nannte da die externen Beratungskosten.

Deutlich ungemütlich wurde es zum Schluss der Rede von Grünen-Sprecher Eckart Grundmann. Die Ablehnung des Haushalts hat bei den Grünen schon Tradition. Grundmann fuhr diesmal schweres Geschütz auf: „Die Art und Weise, wie Sie, Herr Bürgermeister, mit uns Politikern und in viel zu vielen Fällen auch mit den Bürgern dieser Stadt umgehen, ist inakzeptabel.“