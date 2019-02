„Es läuft in Lüdinghausen“

Eine nie dagewesene Summe von knapp 56 Millionen Euro „wollen oder müssen wir in diesem Jahr aufwenden, um unsere Stadt stark zu machen für die Zukunft“, hob Möllmann hervor. Das sei nur möglich, weil es entsprechende Einnahmen gebe. „Neben der guten Konjunktur spielt uns dabei die Politik der Landesregierung in die Karten“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende. Für CDU und FDP in Düsseldorf sei es klar gewesen, dass die Integrationspauschale voll in die Kommunen fließen müsse.

Mit Blick auf die steigende Einwohnerzahl forderte Möllmann mehr und vor allem auch bezahlbaren Wohnraum: „Die CDU-Fraktion setzt sich dafür ein, dass in Seppenrade an der Leversumer Straße die Schaffung von Wohnbaugrundstücken geprüft wird.“ Zudem solle der Haushaltsansatz für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 1,8 Millionen Euro möglichst bald zum Einsatz kommen.

In einem Punkt trat Möllmann mit Blick in die Zukunft dann doch auf die Bremse: Für Personalaufstockungen in der Verwaltung sieht er kaum Spielraum. „Wir werden uns darauf beschränken müssen, mit dem vorhandenen Personal die Projekte nach politischer Präferenz abzuarbeiten“, betonte Möllmann. Die CDU stimmt dem Haushalt zu.