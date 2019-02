„Hier wurde sehr gut investiert“

Gregor Schäfer lässt in seiner Haushaltsrede virtuell den Blick durch die Steverstadt schweifen. Ob der Marktplatz, die wiedereröffnete Burg Vischering oder die „StadtLandschaft“ – „wir sehen, dass es Lüdinghausen gut geht und dass sehr gut investiert wurde“, so der FDP-Fraktionsvorsitzende. Neben den Investitionen in die Lebensqualität stecke die Stadt auch viel Geld in die Schulen. „Gleichwohl sehe ich auch, dass wir Lüdinghausen finanziell zukunftssicher machen müssen“, betont Schäfer weiter. Im Moment laufe es zwar konjunkturell in Nordrhein-Westfalen noch gut, das könne sich aber schnell ändern. In dem Zusammenhang weist Schäfer auf Äußerungen von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hin, der kürzlich dargelegt hat, dass der konjunkturelle Gegenwind zugenommen habe. Da die Kommune bei den Einnahmen stark von der Gewerbesteuer abhängig ist, fordert Schäfer bereits jetzt den Blick darauf zu richten, wo künftig gespart werden kann, wenn die Steuerquellen einmal nicht mehr so sprudeln. „Dazu gehört für uns auch, die externen Beratungskosten sorgfältig zu überdenken.“