Vor allem die Personalsituation in der Verwaltung nimmt Markus kehl ins Visier. Da sei, so der Sprecher der UWG-Fraktion, schlicht verschlafen worden, rechtzeitig qualifiziertes Personal einzustellen. Auf die Missstände habe die UWG bereits in der Haushaltsrede 2017 hingewiesen und Abhilfe gefordert.