In Bildung investieren

Aufgeholt habe die Stadt beim digitalen Ausbau: „Glasfaser ist nahezu flächendeckend verfügbar.“ Und so stünden die Sozialdemokraten auch für den von der Politik beschlossenen Zuschuss an die Landwirte in den „Buddelvereinen“.

Dringenden Handlungsbedarf sieht Spiekermann-Blankertz im Rathaus. Dort fehle es nicht nur an Raum, sondern auch an Mitarbeitern. Was dazu führe, dass immer wieder von der Politik beschlossene Maßnahmen verschoben oder gar nicht erledigt würden. Und das, ohne den Rat zu informieren. Eine abwartende Position nimmt die SPD in Sachen Parkhaus am Ostwall ein. Dort werde eindeutig ein Standort auf dem bestehenden Parkplatz favorisiert, so Spiekermann-Blankertz. Er betont aber auch: „Wenn wir nicht wollen, schaffen wir hier kein Planungsrecht für ein Parkhaus.“ Es gebe keinen Anspruch auf Realisierung.

Am Herzen liegt der SPD weiterhin die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Künftig sollten derartige Grundstücke, dem Beispiel anderer Kommunen folgend, „deutlich“ subventioniert werden. Insgesamt, werde die SPD dem Haushalt 2019 zustimmen.