Bereits zum dritten Mal stellt das Clean-Team die Saubermach-Aktion „Lüdinghausen putzt sich raus“ auf die Beine. Organisator Markus Stückmann, Bürgermeister Richard Borgmann , der die Aktion als Schirmherr vertritt, Schüler der Sekundarschule sowie des St.-Antonius-Gymnasiums mit ihren stellvertretenden Schulleitern Christian Gebhardt und Jörg Schürmann trafen sich jetzt auf dem Rathausvorplatz.

Einsatz für die Umwelt

Besonders über das Engagement der Kinder freute sich der Bürgermeister. „Es ist toll, dass ihr bei dieser wichtigen Sache dabei seid und euch für unsere Umwelt einsetzt“, wird Borgmann in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Der eigentliche Saubermach-Tag, der unter dem Motto „Lüdinghausen putzt sich raus“ steht, findet am 9. März (Samstag) statt. Die Jugendlichen der beiden teilnehmenden Schulen befreien die Stadt schon an den Schultagen zuvor vom Müll.

Borgmann bedankte sich bei Stückmann für seinen unermüdlichen Einsatz, um Lüdinghausen sauber zu machen und ein Zeichen für den aktiven Umweltschutz zu setzen. Er hoffe sehr, dass sich möglichst viele an der Aktion beteiligen.

Start an der Pferdewiese

Alle Interessierten treffen sich am 9. März um 9 Uhr an der Pferdewiese. Von dort aus ziehen die Müllsammler in Gruppen in ihre jeweiligen Gebiete. Zum Dank gibt es anschließend vom Clean-Team in der Burg Lüdinghausen Bratwurst, Erbsensuppe, Kuchen, belegte Brötchen und Kaffee, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.