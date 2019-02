Mit einer persönlichen Erklärung von Bürgermeister Richard Borgmann endete am Dienstagabend in der Ratssitzung die Debatte über eine Unterstützung der beiden „Buddelvereine“ in Sachen Glasfaserausbau im Außenbereich. Dieser erklärte, dass die von einer großen Ratsmehrheit beschlossene Finanzspritze „rechtswidrig“ sei. „Der Beschluss verstößt gegen geltendes Recht“, betonte Borgmann nachdrücklich. Aus diesem Grund werde er ihn auch beanstanden.

Zuvor hatten die Kommunalpolitiker parteiübergreifend – gegen die Stimmen des Bürgermeisters, eines FDP- und dreier SPD-Vertreter – beschlossen, den beiden Bauerschafts-Vereinen insgesamt 177 000 Euro aus dem städtischen Haushalt als Anerkennung für ihre Leistung zukommen zu lassen. 92 500 Euro sollen dabei der „Teilnehmergemeinschaft für Glasfaserverlegung“ in Lüdinghausen, 84 500 Euro dem Seppenrader Gegenstück zukommen. Dieser nachträgliche Haushaltsposten wurde allerdings mit einem Sperrvermerk versehen. Denn zunächst soll noch die Rechtmäßigkeit des Entscheids geprüft werden.

Zuvor hatte Borgmann die Ratsmitglieder eindringlich davor gewarnt, der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses zu folgen, die Landwirte finanziell zu entschädigen. „Wir befinden uns auf juristisch unsicherem Terrain“, erklärte er und warf dabei auch die Frage nach einer möglichen persönlichen Haftung der Kommunalpolitiker bei einem entsprechenden Verfahren auf.

„Man kann die rechtliche Seite bei einer politischen Entscheidung nicht außen vor lassen“, erklärte er zudem am Mittwoch in einem Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. So verletze der Beschluss auch den Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 des Grundgesetzes. In der nächsten Ratssitzung werde er das Thema erneut auf den Tisch bringen. Und sollte der Rat mehrheitlich an seiner Entscheidung festhalten, werde er die Kommunalaufsicht des Kreises Coesfeld einschalten.

Fast 50 Landwirte aus Lüdinghausen und Seppenrade hatten die Ratssitzung am Dienstag besucht. Deren Stimmung fasste Berthold Schulze Meinhövel, der Vorsitzende des Lüdinghauser „Buddelvereins“, am Mittwoch gegenüber den WN so zusammen: „Wir sind entsetzt vom Verhalten des Bürgermeisters.“ Gleichwohl sei er überzeugt, dass das Geld fließen werde. „Der Rat hat das mit überwältigender Mehrheit beschlossen.“ Schließlich handele es sich lediglich um „eine kleine finanzielle Anerkennung für unseren Pioniergeist“. In seiner Ablehnung verstecke sich der Bürgermeister hinter juristischen Bedenken, „aber er benennt sie nicht konkret“.