Ums „Nachsitzen“ geht es in einer plattdeutschen Schülerkomödie in zwei Akten, für die acht Laiendarsteller aus der Jugendgruppe der Theatergruppe Seppenrade seit Beginn des Jahres eifrig im Don-Bosco-Haus proben. Die Handlung der Komödie kurz zusammengefasst: Verschiedene Schüler, die sich vorher kaum kannten, haben in der Schule derart Quatsch gemacht, dass sie alle dafür an einem Samstag zehn Stunden nachsitzen müssen. Es sind alles ganz unterschiedliche Typen: ein Punker, ein Musterschüler, eine Quasselstrippe, eine Prinzessin, das Lumpenlieschen oder das Trienchen. Sie haben zur Strafe – unter Aufsicht des strengen Lehrers Schulz, der lieber schläft als die Schüler zu beaufsichtigen – einen Aufsatz zu schreiben, in dem sie sich darstellen sollen. Am Ende kommen sich die verschiedenen Charaktere, die sich zu Beginn des Tages nicht grün waren, näher und werden Freunde.

Jutta Springer und Georg Schulze Spüntrup leiten die Proben. Reinhold Pieper organisiert die Auftritte der Nachwuchsgruppe. Premiere ist beim plattdeutschen Abend des Heimatvereins am 10. März (Sonntag) im Heimathaus.