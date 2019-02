Als Hildegard Lange die Leitung des Sportkurses „Gesund und vital bleiben“ übernahm, herrschte mancherorts noch Furcht vor der anstehenden Jahrtausendwende, Wladimir Putin wurde zum ersten Mal russischer Präsident und der USB-Stick wurde erfunden. Diese Ereignisse zählte Boris Sander von der Familienbildungsstätte – zu deren Programm der Kursus zählt – auf, um den langen Zeitraum zu verdeutlichen, in dem Lange schon ununterbrochen die Gruppe leitet.

Immer wieder dienstags

Zum 20-jährigen Bestehen hatte Sander die Gruppe, die sich aus 25 Frauen und Männern im Alter zwischen 50 und 62 Jahren zusammensetzt (Männer sind in der Gruppe übrigens erst seit 2010 dabei), am Dienstagabend in der Ostwallturnhalle besucht. Er hatte Blumen für die Kursleiterin und ein Glas Sekt für alle mitgebracht. In seiner kurzen Ansprache hob er neben der Kursleiterin die lange Verweildauer etlicher Teilnehmer hervor. Anne Altenbockum sei beispielsweise seit dem ersten Tag dabei.

Hildegard Lange ist seit 30 Jahren Übungsleiterin, zunächst war sie in Olfen tätig, nach ihrer Heirat zog sie nach Lüdinghausen. Als 1998 die Kursleiterin der Sportgruppe, in der sie teilnahm, nicht mehr weitermachte, übernahm sie im Alter von 37 Jahren die Leitung und ist bis heute dabei geblieben. Allerdings war „Gesund und vital bleiben“ nicht immer Langes einziger Kursus. „Teilweise hatte ich fünf Kurse parallel laufen, jetzt bin ich allerdings beruflich wieder eingestiegen und konzentriere mich auf den Kursus am Dienstag“, erläutert sie.

Für Fitness und Wohlbefinden

Der einstündige Kursus verspricht in seiner Ausschreibung „ein Rundumprogramm für die Fitness und fürs Wohlbefinden“. Nach einem intensiven Aufwärmprogramm beinhaltet der Hauptteil Training für Bauch, Beine und Po auf Sportmatten. Dazu wird laut Lange „flotte Musik“ gespielt. „Koordination ist mir wichtig und dass wir einfach Spaß miteinander haben“, erklärt die Übungsleiterin, die den Kursus noch möglichst lange weiterführen will, „so lange die Gruppe hält und ich gesund bleibe“.

Applaus und anerkennende Worte der Kursteilnehmer nach der Ehrung zeigten das positive Klima innerhalb der Gruppe. Die sich auch alljährlichen Weihnachtsfeiern mit selbst gebackenen Plätzchen widerspiegelt.