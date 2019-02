Das Leitungsteam der Sekundarschule ist fast komplett: Heike Claßen hat mit Beginn des zweiten Halbjahres die didaktische Leitung übernommen. Schwerpunkt der Arbeit der 53-Jährigen, die zuvor Abteilungsleiterin an der Gemeinschaftsschule in Billerbeck war, wird die Schulentwicklung sein. „Überall, wo es um neue Konzepte beziehungsweise die Verbesserung bereits existierender geht, bin ich im Boot“, beschreibt Claßen, die mit ihrer Familie in Dülmen lebt, ihre neue Aufgabe.

Für die hat sie sich ganz bewusst entschieden, wie sie im Gespräch mit den WN erzählt. An ihrer bisherigen Wirkungsstätte in Billerbeck sei sie bereits stark in die Schulentwicklung eingebunden gewesen. „Das hat mir viel Spaß gemacht, daher habe ich mich direkt auf die ausgeschriebene Stelle hier an der Sekundarschule beworben“, so Claßen.

Integrierte Schulen wie Gesamt- und Sekundarschulen sind in der Leitung breiter aufgestellt, wie Mathias Pellmann erläutert. Sie funktionierten als Team, macht der Leiter der Lüdinghauser Sekundarschule deutlich. Neben ihm und seinem Stellvertreter Christian Gebhardt sowie Claßen gehört auch Andrea Klein als Abteilungsleiterin der Jahrgänge fünf bis sieben dazu. Noch vakant ist die Abteilungsleitung für die Klassen acht bis zehn. Pellmann: „Wir hoffen darauf, dass die Stelle im Laufe des neuen Schuljahres 2019/2020 besetzt wird.“

Das größere Leitungsteam hält er aufgrund der sehr heterogenen Schülerschaft und dem damit einhergehenden Anforderungsprofil für unerlässlich. „Wir müssen da komplexer aufgestellt sein als vermeintlich homogenere Schulen“, macht Pellmann deutlich. Und er fügt hinzu: „Mit der steigenden Schülerzahl wachsen immer mehr Aufgaben nach. Da ist es schön, dass auch das Leitungsteam der Schule wächst.“