Neben der regelmäßigen Abgabemöglichkeit von Grünabfällen auf dem Wertstoffhof können Baumschnitt, Ast- und Strauchwerk am 2., 9. und 16. März (jeweils Samstag) auch am städtischen Bauhof, Werner-von-Siemens-Straße 9, abgegeben werden. Der städtische Bauhof ist dann jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet, wie es jetzt in der Presseinformation der Stadtverwaltung heißt.

Bei der Anlieferung ist darauf zu achten, dass Äste nur einen Durchmesser von maximal 15 Zentimeter und Baumstämme nur eine Kantenlänge von maximal 40 Zentimeter haben dürfen. Baumwurzeln werden nur stark zerkleinert angenommen.

Gartenabfälle werden nicht angenommen

Zwischen den angelieferten Grünabfällen darf sich kein Unrat (zum Beispiel Papier, Kunststoff oder Metall) befinden. Gartenabfälle wie etwa Blumenstauden oder Gemüsepflanzenabfälle werden nicht angenommen. Diese gehören auf den Komposthaufen oder in die Biotonne.

Das angelieferte Material wird gehäckselt und kann bei Bedarf kostenlos wieder mitgenommen werden. Äste und Sträucher werden so dem Naturkreislauf wieder zugeführt und leisten gute Dienste im Garten als Mulchmaterial, zum Unterdrücken von Wildkräutern oder als Deckmaterial von Gartenwegen, so die Stadt.