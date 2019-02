KFD kann Karneval

Der Heimatverein sollte vielleicht die Statik des Heimathauses überprüfen lassen, denn die KFD St. Dionysius brachte mit ihren Karnevalsveranstaltungen am Donnerstag und am Freitagabend den Saal zum Beben. Das KFD-Team und die eigene Theatergruppe hatten einmal mehr ein Programm auf die Beine gestellt, das das Publikum begeisterte. Nicht nur bunt kostümierte Frauen füllten den Saal, auch einige Männer hatten sich an beiden Tagen dorthin verirrt.

Nach der Begrüßung durch Hildegard Medding führte Tina Graf durch die Veranstaltung. Die Theatergruppe lief gleich zur Hochform auf, denn der erste Sketch, bei dem es um das richtige Rezept beim Arzt ging, riss die Narrenschar zu wahren Lachsalven hin. Matta und Lisbeth schütteten ihr Herz aus, als es bei der „Seelischen Verarbeitung“ um einen Seitensprung mit Ecki ging. Als das KFD-Team als Tanzballett auf der Bühne erschien, hielt es keinen im Saal mehr auf seinem Platz. „Was ist sexy?“, fragte Anton. „Kann nicht viel sein, sonst müsste ich das kennen“, antwortete Klaus, als sie sich über eine Erbschaft unterhielten. Selbst peinliche Pannen beim Frauenarzt wurden aufs Korn genommen.

Karneval der KFD in Seppenrade 1/41 närrisches Treiben der KFD St. Dionysius Foto: Michael Beer

Ein Programm, das das Zwerchfell bis aufs Äußerste reizte, präsentierte die KFD St. Dionysius bei ihren Karnevalsveranstaltungen im Heimathaus. Im Folgenden weitere Impressionen der Veranstaltung. Foto: Michael Beer

Dass sich die Fragen eines Richters gesanglich mit bekannten deutschen Schlagern beantworten lassen, wurde im Sketch „Das musikalische Verhör“ deutlich. „Der Kaffee hätte auch eine Bohne mehr verdient gehabt“, lästerte ein Gast beim „Kaffeekränzchen“ anlässlich des Geburtstages einer Freundin, der einen ungewöhnlichen Ausgang nahm. „Wir sind so schön“ – eine Parodie von Hildegard Medding und Iris Brinkmöller auf dieses Lied von Karl Dall und Mike Krüger – brachte das Zwerchfell in Wallung. Wie das Einhorn für alle Lebenslagen zu gebrauchen ist, auch dafür gab es reichlich Tipps. Ein mondsüchtiger Mann, der nicht immer Gutes im Schilde führte, war ein weiterer Knaller im Programm.

„Täubchen“ ist der Gipfel

Den Gipfel schlechthin bildeten Dagmar Hülk und Ulrike Offermann. Er nannte seine Frau immer „Täubchen“, ansonsten hatte er nichts zu melden. Gemeinsam machten sie nur Sport, der im Radio angeboten wurde. Nur gab es im Rundfunk an diesem Morgen keine Gymnastikstunde, sondern eine Kochstunde zum Thema „Wie bereite ich eine Taube zu“. Ein Schenkelklopfer folgte dem nächsten. Reichlich Beifall gab es auch für Iris Brinkmöller, die als Aretha Franklin mit deren Titel „Think“ das Programm beendete. Zwischenzeitlich hatte Thorsten Meiring die Umbaupausen mit Schunkelliedern überbrückt. Besuch erhielten die KFD-Karnevalisten vom Kinderprinzenpaar der KG „Stabil daobi“ mit seinen Funken und dem Elferrat mit Präsident Markus Wittkemper an der Spitze.

Zur närrischen Mannschaft des KFD-Teams gehörten Hildegard Medding, Iris Brinkmöller, Renate Ueding, Inge Gesing, Ingrid Rödiger, Elenarda Große Daldrup, Mechthild Thiering, Anne Tennholt, Erika Schubert und Alice Zaun. Der Theatergruppe gehörten Dagmar Hülk, Ulrike Offermann,. Gertrud Brückner, Annegret Schriewer und Sonja Schemmer an.