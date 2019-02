Rock-Klassiker und Heavy Metal

Rockfans aufgepasst: Im Musikschulkreis Lüdinghausen können alle Interessierten ab jetzt auch E-Gitarre spielen lernen. Möglich macht dies Peter Kersting , der seit September an der Musikschule unterrichtet. Bisher hat er nur Schüler, die klassischen Gitarrenunterricht nehmen, aber das soll sich nun ändern, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Musikschule freue sich, ihr Angebot nun erweitern zu können, so Karin Möllers , Verwaltungsmitarbeiterin der Musikschule.

„E-Gitarre ist für alle was“, wird Kersting in der Mitteilung zitiert. Und: „Es ist egal, ob die Schüler zehn oder 70 Jahre alt sind.“ Wichtig seien Vorbilder. Bei ihm selbst seien das zum Beispiel die Red Hot Chili Peppers gewesen. Von den sanften Tönen bis zum „harten Zeug“ sei alles möglich. Das ist das, was Kersting an dem Instrument fasziniert. „Von Rockklassikern von Chuck Berry bis zum modernen Heavy-Metal habe ich schon alles gehört und gespielt“, wird er weiter zitiert. Ihm gefalle, was gut gemacht sei. Dies wolle er auch seinen Schülern vermitteln.

Spontaneität

Da die Schüler die Notenschrift nicht unbedingt zu lernen brauchen, sei es leichter, E-Gitarre zu spielen als klassische Gitarre. „Viele erfolgreiche Musiker können keine Noten lesen“, so Kersting. Bei der E-Gitarre gehe es eher um Spontaneität und darum, einen eigenen Stil zu finden. Fleiß und Disziplin seien aber immer nötig, um ein Instrument zu beherrschen. Wer jeden Tag eine halbe Stunde übe, könne schon nach drei bis vier Monaten erste Erfolge erzielen. Dass nicht nur „harte Jungs“ E-Gitarre spielen, sondern auch Mädchen, betont der Musiklehrer ausdrücklich.

Interessierte können sich bei der Musikschulverwaltung melden, die den Kontakt zu Peter Kersting herstellt. Sie ist erreichbar unter ✆ 0 25 91/92 62 30 oder per E-Mail unter info@musikschulkreis.de. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite.