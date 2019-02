Tanzgruppen brillieren

Seppenrade -

Die Hochzeit des Karnevals beginnt in Seppenrade traditionell im Tetekum. So war es auch in diesem Jahr, wo der Verein „Ümmes de Ollen“ am Samstagabend Jecken aus nah und fern zur gemeinsamen Feierei ins Festzelt auf dem Hof Sasse anzog. Dessen Vorsitzender Matthias Engbert hieß neben den eigenen Mitgliedern auch Vertreter benachbarter Vereine, wie „Stabil daobi“ oder „Blaupunkt Heide“, den stellvertretenden Bürgermeister Anton Holz sowie den Ehrenvorsitzenden Theo Schilling im prall gefüllten Festzelt willkommen.