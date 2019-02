Auch an diesem Wochenende wurde die Messe „Bauen und Wohnen“ im Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg wieder ihrem Ruf als Besuchermagnet gerecht. Die Messe mit ihren mehr als 80 Ausstellern bietet Besuchern und Unternehmen aus der Region seit 1999 die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu knüpfen und bündelt all das, was der Wirtschaftsstandort Lüdinghausen im Bereich Heim und Haus zu bieten hat.

Die meisten Aussteller sind seit vielen Jahren dabei und das hat seinen Grund: „Man kann sich vorstellen und es kommen neue Kontakte zustande“, erklärte Dirk Roters , der an seinem Stand über die nachträgliche Wärmedämmung von Häusern informierte. Für ihn ist klar: „Es ist für uns nach wie vor eine sehr interessante Messe. Wir kommen immer wieder gerne her.“ Die Aussteller bekommen auch die Möglichkeit, die sich wandelnden Bedürfnisse der Besucher aus erster Hand kennenzulernen. So erklärte Roters: „Viele Leute wollen jetzt nicht mehr nur eine Dämmung im Winter, sondern auch einen Schutz gegen Hitze. Nach dem letzten Sommer ist das durchaus nachvollziehbar.“

Messe „Bauen und Wohnen“ in Lüdinghausen 1/22 Begonnen hat es 199 mit weniger als 30 Ausstellern. Bei der aktuellen Ausgabe der von der Stadt Lüdinghausen veranstalteten Messe „Bauen und Wohnen“ präsentierten sich über 80 Aussteller im Berufskolleg den Besuchern aus Nah und Fern. Foto: Arno Wolf Fischer

Ein Urgestein auf der „Bauen und Wohnen“ ist der Dachdeckerbetrieb Vogt . „Wir waren schon beim ersten Mal dabei, als es nur 23 Aussteller gab“, erinnerte sich Christoph Vogt. Besonders freut ihn der wiederholte Kontakt mit bestehenden Kunden: „Die Leute kommen wieder, wenn bei ihnen etwas Neues gemacht werden muss und geben auch Feedback zu unserer bisherigen Arbeit.“ Zum allerersten Mal war Jens Koch von der Firma „Röko Bauelemente“ aus Marl dabei und zog bereits am Samstagnachmittag ein positives Fazit: „Für den ersten Tag bin ich sehr zufrieden. Ich konnte schon viele Kontakte knüpfen.“

Auch unter den Besuchern gibt es immer wieder Neuankömmlinge: „Ein eigenes Haus ist natürlich immer ein Traum und Lüdinghausen ist uns da schnell ins Auge gesprungen“, erklärte Daniel Hermann aus Dortmund. „Von den ersten Schritten bis zum letzten i-Tüpfelchen sieht man genau, was es vor Ort für Möglichkeiten gibt“, fasste er seine ersten Eindrücke zusammen.

Ein Dauerbrenner auf der Messe ist seit langem das Thema Sicherheit, und daher ist die Lüdinghauser Firma „G-P Security“ von Anfang an dabei. „Sowohl das Interesse als auch die Bereitschaft, in Sicherheit zu investieren, sind stark gestiegen“, fasste der externe Datenschutzbeauftragte Daniel Schuh zusammen. Gemeinsam mit „Sitronic-Sievers“ präsentierte „G-P Security“ am Wochenende vom elek­tronischen Schutz bis zur Objektbewachung alle Bereiche der Sicherheit. Vor allem das Thema Datenschutz habe stark an Bedeutung gewonnen. „Die Kunden brauchen da einen Partner, der einen roten Faden vorgibt, im Takt des Kunden arbeitet und transparent ist“, fasste Geschäftsführer Winfried Pinninghoff die Herangehensweise seiner Firma zusammen.

„Es ist toll, was die Stadt Lüdinghausen hier auf die Beine stellt“, lobte Andreas Neuer. Seine „Kaminwelt“ ist ebenfalls Stammgast auf der Messe und er kann mittlerweile einen klaren Trend erkennen: „Am Samstag kommen vor allem Leute, die gezielt nach einem bestimmten Angebot suchen. Der Sonntag ist da eher der allgemeine Ausflugstag, an dem die Leute sich umschauen.“

Als Veranstalter der Messe war natürlich auch die Stadt Lüdinghausen wieder mit einem Stand vertreten. Dort wurde vom Kinoneubau bis zur „Regionale“ über all das informiert, was gerade in der Steverstadt passiert. Ein Thema ist jedoch von zentraler Bedeutung, wie Verwaltungsmitarbeiterin Christiane Nagel erklärte: „Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist enorm.“

Angesichts des sonnigen Wetters und der guten Besucherzahlen fiel auch das Zwischenfazit des städtischen Wirtschaftsförderers Stefan Geyer am Sonntag positiv aus: „Die Stimmung unter den Ausstellern und Besuchern ist sehr gut und im Verhältnis zu den vergangenen zwei Jahren haben wir mehr Besucher. Wir sind sehr zufrieden.“