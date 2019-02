Er ist einerseits streitbar, andererseits im Umgang mit seinen Mitmenschen sehr respektvoll. Kaum ein Kabarettist in Deutschland ist derzeit mehr in aller Munde als Uwe Steimle . Seine regelmäßige Fernsehsendung „Steimles Welt“ auf MDR ist Kult – kein Wunder, gestalten sich seine Porträts von vielen Menschen in den östlichen Bundesländern sehr liebevoll, heißt es in einer Pressemitteilung. Am 31. März (Sonntag) können ihn die Lüdinghauser Zuschauer zum zweiten Mal live erleben. Auf Einladung der Lüdinghauser Kulturinitiative „Freunde der Kleinkunst“ (FKK) kommt der Dresdner um 19.30 Uhr auf die Bühne des Schulzentrums. Er präsentiert dort sein aktuelles Programm „Heimatstunde“.

Kino-Held und Tatort-Kommissar

Der äußerst vielseitige Steimle – Kino-Held, ehemaliger Tatort-Kommissar und ausgewiesener Bestseller-Autor – legt in seinem aktuellen Kabarett-Programm den Finger in zahlreiche west-östliche Wunden. „Aus dem Osten kommt das Licht“ – und Uwe Steimle erklärt, warum.

Er beschreibt sich gerne als den größten Kleinbürger. Mit seiner lakonischen Art und seiner feinen Ironie hat sich Steimle ein treues Publikum erobert. Nach seinem erfolgreichen Buch und Programm „Meine Oma, Marx und Jesus Christus” legt er nun mit „Heimatstunde” nach: „Jetzt, wo die Zukunft Wirklichkeit wird … haben wir in Wirklichkeit keine Zukunft mehr.“ Er schafft es wie kein Zweiter, scharfzüngig und zugleich charmant den Finger in die zahlreichen west-östlichen Wunden zu legen. Eine Interpretation der Welt nach 1989 – bissig und charmant, liebenswert und skurril, lakonisch und authentisch. Und getragen vom Bemühen, Brücken zu bauen.