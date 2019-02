„Botschafter der Stadt“

Anlässlich des Weltgästeführertags hatte Bürgermeister Richard Borgmann jetzt die Stadtführer Lüdinghausens ins Rathaus eingeladen. Während einer kleinen Feierstunde bedankte er sich bei ihnen. „Sie sind das Gesicht unserer Stadt“, wird Borgmann in dem Pressebericht zitiert. Und: „Wenn Sie den Besucherinnen und Besuchern entgegenlächeln, haben sie direkt einen guten Eindruck von Lüdinghausen.“ Eine Stadtführung bedeute nicht nur, Zahlenmaterial herunterzubeten, sondern lebendig und individuell auf jede Gruppe eingehen zu können. „Sie sind unsere Botschafter, die unsere Stadt wunderbar nach außen präsentieren“, lobte das Stadtoberhaupt.

Stellvertretend für alle bedankte sich Hans-Jürgen Witt für die Gelegenheit zum Austausch. „Jeder von uns macht sein Ding und hat seinen eigenen Schwerpunkt, aber wir reden auch gerne und viel über unsere Tätigkeit“, wird er in dem Pressetext zitiert. Gabriele Christensen wies darauf hin, dass viele Besucher überrascht davon seien, was Lüdinghausen zu bieten habe. Und sogar die Lüdinghauser selbst sähen bei einer Stadtführung immer etwas Neues, was ihnen noch nicht aufgefallen sei, wusste Christoph Davids zu berichten.

Der neue Marktplatz und das Beleuchtungskonzept im Winter seien prima angekommen. „Lüdinghausen ist im Fluss“, wird Davids zitiert. „Bei uns tut sich was.“ Borgmann wies darauf hin, dass die Umsetzung vieler Projekte nur mit Hilfe der Bürger möglich gewesen sei. Insbesondere beim Beleuchtungskonzept hätten sich viele zusammengetan, um gemeinsam etwas Großes für die Stadt zu erreichen.

Witt zeigte sich überzeugt, dass das Motto „Citta Slow“ in den Stadtführungen bei den auswärtigen Besuchern gut ankomme. Das Gesamtpaket von Lüdinghausen als Kleinod stimme. Das Zusammenspiel der Burgen mit dem Wasser und der Altstadt als gemütliche Flaniermöglichkeit werde gern genutzt. Das Alleinstellungsmerkmal „Citta Slow“ könne die Stadt Lüdinghausen allerdings noch mehr zur positiven Vermarktung nutzen, regten die Stadtführer an. Außerdem wiesen sie darauf hin, dass weitere Busparkplätze für die Besucherströme vorteilhaft wären.

Auch Seppenrade ziehe immer mehr Leute an, die in einer Stadtführung insbesondere den Rosengarten und den Kirchplatz sehen möchten. Josef Brathe hat daher auch schon kombinierte Fahrrad-Führungen durch beide Ortsteile angeboten, heißt es abschließend in der Mitteilung.