Christian Kurz bleibt Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) in Lüdinghausen. Das ergab jetzt die Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Peters“, heißt es in einem Pressebericht. Zuvor berichtete das CDU-Stadtratsmitglied Anton Holz über die aktuellen Entwicklungen in Lüdinghausen. Dabei unternahm er mit seinen Zuhörern einen imaginären Rundgang durch die Steverstadt, angefangen in der Stadtmitte. „Der Marktplatz kommt mehr als gut an“, wird Holz zitiert.

Bericht aus dem Rat

An der Stever entlang sollen die bestehenden Radwege erneuert werden und neue Fußgängerbrücken entstehen. Über die Konrad-Adenauer-Straße ging es weiter in Richtung Nordwesten. „Die Burg Vischering ist ein Juwel geworden“, zeigte sich Holz aufgrund der erfolgreichen Renovierungsarbeiten überzeugt. Das Regionale-Projekt ginge zudem auf die letzten Abschnitte zu, die sich bis zur Pferdewiese erstreckten. „Das Hallenbad läuft nicht nur gut, sondern sehr gut“, äußerte sich Holz aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage des Schwimmbads.

In Seppenrade habe sich der Mittelpunkt des Dorfes vom Kirchplatz zur Dülmener Straße verlagert mit den Supermärkten und den Neubaugebieten. Holz versprach, dass eine Querungshilfe auf Höhe der Supermärkte komme und auch, dass man bei dem Thema „Tempolimit 30“ am Ball bleibe. Außerdem erwähnte er die geplante Erneuerung der Sanitäranlagen in der Turnhalle der Grundschule.

Veränderungen im Vorstand

Nachdem die Formalien abgehandelt worden waren, berichtete Kurz über die Aktivitäten der CDA im vergangenen Jahr. So habe man beispielsweise bei der Jahreshauptversammlung über eine Reform des Steuersystems zur Abschaffung der „Kalten Progression“ diskutiert.

Nach der Entlastung des Vorstandes wurde der Vorstand neu gewählt. Neben dem Vorsitzenden wurden Anne Braune (stellvertretende Vorsitzende), Margret Lütke Scharmann und Hermann Südfeld (beide Beisitzer) wiedergewählt. Neu dabei sind Sebastian Kurz (Schriftführer), Raphaela Kampert-Kurz (Mitgliederbeauftragte) sowie Heinrich Weiling (Beisitzer). Verabschiedet aus dem Vorstand wurden Maria Weiling, Dominik Esmek, Detlef Schütt und Laurids Leibold, heißt es abschließend.