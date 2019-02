Daraus wird nichts: Zur Eröffnung des Kinos an der Konrad-Adenauer-Straße sollte dort der neue James-Bond-Film laufen. Doch der Streifen wird laut Medienberichten nun erst im Frühjahr 2020 fertig. „Wir dagegen liegen voll im Zeitplan“, betonte Michael Merten während eines Ortstermins auf der Baustelle am Mittwoch. Er ist Mitgesellschafter der Apollon Immobilien GmbH, die zusammen mit dem Kino-Betreiber K-Motion aus Hamburg und der Rewe-Supermarkt-Kette elf bis zwölf Millionen Euro in das Großprojekt auf dem knapp 11 000 Quadratmeter umfassenden Areal investiert.

Spätestens im Herbst 2019 soll die Übergabe der beiden Einzelkomplexe an die jeweiligen Betreiber erfolgen. Merten: „Ende dieses Jahres ist dann die Eröffnung sowohl des Kinos als auch des Supermarktes geplant.“

„ Dieser Bereich bleibt nach oben offen, so dass man von dort bis in den ersten Stock schauen kann. Dieser Bereich bleibt nach oben offen, so dass man von dort bis in den ersten Stock schauen kann. “ Heinz Austrup

Einige der fünf Kinosäle mit insgesamt knapp 700 Plätzen sind bereits deutlich zu erkennen, der größte mit 200 Sitzen ist Saal II. Darin gibt es zudem eine Bühne, so dass der Raum auch für Präsentationen, Podiumsdiskussionen oder kleinere Musikveranstaltungen genutzt werden kann. Die ersten Wände des runden Foyers stehen ebenfalls bereits. „Dieser Bereich bleibt nach oben offen, so dass man von dort bis in den ersten Stock schauen kann“, erläuterte Bauleiter Heinz Austrup .

Saal II ist mit 200 Plätze der größte der fünf Kinosäle. Foto: Anne Eckrodt

Der Haupteingang des Kinos ist zur Kreuzung Stadtfeldstraße/Konrad-Adenauer-Straße ausgerichtet. Von der Konrad-Adenauer-Straße bekommt der Komplex eine eigene Zufahrt. Auf dieser Gebäudeseite wird es auch die meisten der rund 150 Stellplätze geben. Weitere Parkflächen sind auf der Rückseite des Supermarktes zum Dietrich-Bonhoeffer-Ring vorgesehen. „Die Baustraße zwischen den beiden Gebäuden verschwindet bis zur Eröffnung. Dort entsteht ein Grünstreifen“, so Austrup.

Apropos Eröffnung: „Statt James Bond werden wir dann den neuesten ,Star Wars‘ zeigen“, kündigte K-Motion-Geschäftsführer Mathias Kemme gegenüber den WN an. Der Film startet am 19. Dezember. Spätestens dann muss das Kino fertig sein.