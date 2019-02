Dass ein Schüler mit Chemie-Grundkurs im Abitur eine Projektarbeit mit 100 Seiten handfester Chemie und Physik vorlegt, das passiert nicht alle Tage. „Die Arbeit würde bei uns als Abschlussarbeit durchgehen“, wird Prof. Dr. Thomas Jüstel , Dekan am Fachbereich Chemieingenieurwesen der Fachhochschule Münster , in einem Pressebericht zitiert. Genau dort hatte Leon Focks vom St.-Antonius-Gymnasium nämlich viel Zeit in seinen Sommerferien verbracht – und gemeinsam mit Professoren, Doktoranden und wissenschaftlichen Mitarbeitern in Steinfurt im Labor geforscht.

Mehr als ein halbes Jahr hat er sich mit den Ergebnissen und Erkenntnissen daraus beschäftigt. Die so entstandene Arbeit hat sich nicht nur als fünftes Abiturfach gelohnt: Focks trat damit jetzt auch noch bei „ Jugend forscht “ im Regionalwettbewerb Münsterland an. Seine Arbeit hat Focks jetzt bei „Jugend forscht“ vorgestellt – mit großem Erfolg: Er belegte den zweiten Platz und erhielt außerdem den Sonderpreis der BASF Coatings GmbH.

Mit einem Textmarker fing alles an

Alles begann mit einem Textmarker. Das typisch neonfarbene Gelb, das kennt jeder. Aber warum leuchtet es eigentlich so schön? „Das liegt unter anderem am Farbstoff Pyranin“, weiß Focks. „Den habe ich in meiner Facharbeit näher untersucht.“ Einige Fragen blieben dabei aber offen. Und da der Schüler ein großes Interesse an Chemie hat und sein Lehrer Dr. Matthias Ruttert ein Händchen für gute Kooperationen, wandte sich die Schule an die FH Münster. „In Steinfurt sitzen schließlich etliche Experten für fluoreszierende Stoffe“, wird der 18-Jährige in der Pressemitteilung zitiert.

Gemeinsam mit Dr. David Enseling aus der Arbeitsgruppe Tailored Optical Materials (AG TOM) am Fachbereich Chemieingenieurwesen forschte Focks im Labor für Anorganische Chemie und Angewandte Materialwissenschaft. „Das war eine sehr interessante Erfahrung für mich. Es ist schon was anderes, die modernen Geräte zu nutzen und irgendwann auch über Sachen diskutieren zu können, die man als Schüler aus dem Stegreif nicht versteht“, wird Focks weiter zitiert.

Jetzt studiert der 18-Jährige Mathe und Chemie auf Lehramt. „Ich bin einfach so beeindruckt davon, wie meine Lehrer es geschafft haben, mein Interesse für Mathematik, Physik und Chemie zu wecken, dass ich jetzt auch Lehrer werden möchte“, wird der ehemalige Anton-Schüler abschließend zitiert.