„Coole“ Narren erobern die Innenstadt

„Ostwallschule ist ’ne coole, Ostwallschule ist ’ne coole . . .“ – so schallte es am Donnerstagvormittag aus mehr als 400 Kehlen durch die Innenstadt. Die Grundschüler hatten sich auf ihren jährlichen Karnevalsumzug an Altweiber gemacht. Hexen und entlaufene Strafgefangene wurden von Feen, Polizisten und Superhelden in Schach gehalten.

Die friedliebende Bevölkerung wusste aus der Erfahrung vergangener Jahre, was zu tun war und bestach die jungen Narren mit Bonbons und Schokolade. Mit Erfolg: Nach etwas mehr als einer Stunde war der „Raubzug“ durch die Altstadt beendet.