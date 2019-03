Die Jugend-Kunstschule im KAKTuS Kulturforum (JuKs) veranstaltet wieder eine Ausstellung mit Werken, die in ihren kreativen Kursen entstanden sind. Inspiriert wurden die Nachwuchskünstler diesmal von einem der größten Künstler der Renaissance, Leonardo da Vinci .

„Auch 500 Jahre nach seinem Tod inspiriert er immer noch große und kleine Künstler und Wissenschaftler“, heißt es in einer Pressemitteilung der JuKs. Die Jahresausstellung bietet viele Bilder, Plastiken und andere kreative Formen, die von den Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen gestaltet wurden.

Workshop am Eröffnungstag

Die Ausstellungseröffnung in den KAKTuS-Kunsträumen in der Burg Lüdinghausen findet am Samstag (2. März) um 11 Uhr statt. Dann werden die Werke vorgestellt, zudem begleitet der Kinderchor der Jugendmusikschule die Vernissage musikalisch. Die Schau ist am Samstag und Sonntag (2./3. März) sowie am 9. und 10. März (Samstag/Sonntag) jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Am Eröffnungstag gibt es noch ein besonderes Angebot: Von 15 bis 16.30 Uhr findet ein Workshop statt, zu dem sich Interessierte unter ✆ 0 25 91/79 22 59 anmelden können.