Reise gegen das Vergessen

Sie hatten sich vorbereitet, den Film „ Schindlers Liste“ gesehen, sich mit den Orten der Handlung in Krakau vertraut gemacht und in Referaten historische Fakten aufbereitet. Als die 20 Oberstufenschüler der Q 1 des St.-Antonius-Gymnasiums dann zum Internationen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust in Polen waren, hatte das eine ganz andere Dimension. Die Fabrik von Otto Schindler, die heute ein Museum beherbergt, das Konzentrationslager Auschwitz I, das Konzentrations- und Vernichtungslager Birkenau (Auschwitz II). Riesige gläserne Schaukästen mit Haaren, Schuhen, auch von Kindern. Die Reaktion der Schüler – Schweigen.

„Wir waren alle gut vorbereitet, doch auf die emotionale Ebene kann man sich nicht vorbereiten. Man weiß einfach nicht, was die Gefühle mit einem machen“, sagt Jule Boettcher (16) an diesem sonnigen Februartag, an dem für die Jugendlichen die gemeinsame Nachbereitung beginnt. Die sechstägige Reise der Anton-Schüler mit den beiden Geschichtslehrern Regina Luhmann und Alexander Kallenbach liegt ein wenig zurück. Und doch ist sie präsent, als sei sie erst gestern zu Ende gegangen. „Ich glaube, man braucht diese Distanz, wieder in Deutschland zu sein, um über das Erlebte sprechen zu können“, so die Erfahrung von Greta Hülsmann. Die 17-Jährige war zuvor im Zuge des Polen-Austauschs der Schule bereits einmal in Auschwitz – „allerdings nur für einen Tag. Es war mir wichtig, noch einmal zurückzukehren und mehr Zeit zu haben.“

Ihrer Mitschülerin Emma Edelbusch (16) ist vor allem das Zeitzeugengespräch mit Rena Rach in Erinnerung geblieben. Die heute über 80-jährige Frau wurde im jüdischen Ghetto in Krakau geboren und überlebte den Krieg nur, weil ihre Mutter eine Gelegenheit nutzte, sie zu einer anderen Familie zu geben. „Das Gespräch war mir sehr wichtig, gerade auch, weil es bald keine Zeitzeugen mehr geben wird. Daher müssen wir sie jetzt hören, um das Erlebte weitergeben zu können“, macht die 16-Jährige deutlich.

Das Interesse an der erstmals angebotenen Schulreise, die vom Land Nordrhein-Westfalen mit Mitteln zur Förderung von Gedenkstättenfahrten bezuschusst wurde, war so groß, dass die 20 zur Verfügung stehenden Plätze ausgelost werden mussten. „Dabei gab es auch Bewerbungen von Schülern, die Geschichte nicht als Grund- oder Leistungskurs haben“, erzählt Kallenbach. „Ich finde es einfach interessant, mehr über die Geschichte und gerade dieses wichtige Thema zu erfahren“, beschreibt beispielsweise Jonas Greive (17) seine Motivation für die Tour. Als Alternative hätte immerhin eine Skifreizeit gelockt. Komische Sprüche haben die Polen-Fahrer dennoch von niemandem gehört. Im Gegenteil: Viele würden interessiert nachfragen, wie es war, so die einhellige Erfahrung der Jugendlichen.

Apropos: Die in Polen gemachten Erfahrungen wollen sie nun in die gesamte Schulgemeinschaft einbringen. „Wenn wir in den Geschichtsunterricht gehen und von unseren Erlebnissen erzählen, ist das doch was ganz anderes, als darüber in Büchern zu lesen“, meint die 16-jährige Emma. „Wir arbeiten auch an der Entwicklung einer Ausstellung dazu“, erzählt Kallenbach. Denn, so betont die 16-jährige Jule: „Gerade junge Leute sollten dafür sorgen, dass so etwas wie der Holocaust nicht noch mal passiert.“