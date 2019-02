Frauen feiern feste

„Alaaf“ und „Helau“ – das ist nicht unter eine Kappe zu bringen, zumindest nicht im Rheinland. In Lüdinghausen schon . . . Wer sich davon überzeugen wollte, musste am Donnerstagnachmittag nur im Burghof Richter vorbeischauen. Dort ließ die KFD St. Ludger die Mäuse auf dem Tisch tanzen – „In Köln ,Alaaf‘, bei Richter ,Helau‘ – heute feiert jede Frau“, lautete das Motto der Karnevalsfeier.

„Jede Frau“ war dabei keineswegs übertrieben, die Gaststätte war voll besetzt. Dabei waren die feier- und schunkelwilligen Frauen fast unter sich – zu den wenigen Ausnahmen zählten DJ Peter Overhage und Pfarrer Benedikt Elshoff, der ohne Wissen der WN zwischenzeitlich beförder worden sein muss. Er kam als Petrus, mitsamt Engeln und (im Karneval ist man tolerant) Teufeln. Elshoff und Begleitung hatten es faustdick hinter den Ohren – das erwies sich spätestens auf der Bühne, wo das teils (schein-)heilige Quintett ein Potpourri an überwiegend trinkfreudigen Karnevalsklassikern zum Besten gab.

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval 1/41 KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

KFD St. Ludger in Lüdinghausen feiert Karneval Foto: Christian Besse

Doch auch die anderen Teile des Bühnenprogramms hatten es in sich: von den „Schönsten“, die mit einem Tanz im gewollten Zeitlupentempo beeindruckten, über den Bauern, dessen vor einem Kuraufenthalt stehende Frau ihm die letzten Tipps (vielmehr Aufträge) in Sachen Ernährung und Hygiene gab, bis hin zum „Männerschnupfen“ – klar, dass bei diesem Sketch das weitgehend abwesende Geschlecht nicht geschont wurde. Kein Problem, nahmen sich die Frauen an diesem Abend doch auch kräftig selbst auf die Schippe.