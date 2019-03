Diesel wie in der Seefahrt

Groß und schwarz stehen sie im Saal des Beckumer Jugendtreffs „Altes E-Werk“. Die beiden gewaltigen Dieselmotoren die früher die Stadt mit elektrischem Strom versorgten. Was heute als der letzte Schrei der Energieversorgung, die dezentrale Energieerzeugung gilt, war damals eher die Regel denn die Ausnahme.

Den Part übernahmen insgesamt drei Maschinen im denkmalgeschützten Saal des heuten Jugendzentrums. Eine Dampfmaschine, die leider nicht mehr erhalten ist und diese beiden Schiffsdiesel“, sagt Denkmalfachmann Wolfgang Knepper . Er ist in der städtischen unteren Denkmalbehörde und hat einiges über die großen Motoren, die raumbeherrschend im Saal stehen, herausgefunden. „das E-Werk teilte sich in drei Bereiche“, ergänzt Kollege und Denkmalschützer Helmut Sudkamp .

Helmut Sudkamp und Wolfgang Knepper (v. l.) zeigen die alte Maschinenanlage. Foto: Peter Schniederjürgen

So war im heute zum Parkplatz gewandten Teil des Gebäudes der Maschinenführer mit seiner Familie untergebracht. Daran schloss sich das Maschinenhalle an, die wieder an das Kesselhaus der nicht mehr erhaltenen Dampfmaschine anschloss.

Draußen, im entstehenden kleinen Park, waren die Tanks für die riesigen Motoren aufgebaut. Auch hier nutzen die Konstrukteure clever das Gelände. „Der Brennstoff, Diesel, wurde über einen rund einen halben Kilometer lange Leitung direkt von oberhalb gelegenen Bahnhof nach hierhin per Schwerkraft und Gefälle befördert. Allein die Tanks wären schon ein echtes Industriedenkmal, wenn sie noch erhalten wären“, findet Helmut Sudkamp.

Schließlich haben die Denkmalschützer noch ein Fragment gefunden. Massiver Stahlplatten waren breit vernietet. An den Verbindungsstellen waren die Behälter an die zehn Zentimeter dick. Dafür fasste sie aber auch stolze 40- und 50 000 Liter. „Soweit wir wissen wurden die Tanks hier am Ort zusammengebaut und vernietet“, fügt Sudkamp an.

Die Motoren, die das Öl konsumierten, kamen aus Köln. Hersteller der gewaltigen Maschinen war Klöckner Humboldt Deutz. Das war die erste Adresse für große Motoren. Diese Diesel wurden sonst auch in der Seefahrt verwendet. Es waren mehr Einzelanfertigungen denn Großserie. So belegen die Unterlagen des Archivs das es von beiden Motoren keine 100 Stück gegeben hat. „Tatsächlich sind nur 23 von dem Sechszylinder und 335 von dem Vierzylinder gebaut worden“, zeigt Knepper in den Unterlagen.

Totale des Maschinenraums Foto: Peter Schniederjürgen

Dafür beeindruckten die Leistungen der schwarzen Stahlriesen. In ihrer offen liegenden Technik produzierten die beiden Motoren mit vier und sechs Zylindern bei gemächlichen 216 Umdrehungen in der Minute stattliche 400 aus dem kleineren und 1000 Pferdestärken aus dem größeren Motor.

Wie gerade verlassen worden. Foto: Peter Schniederjürgen

Direkt hinter der riesigen Schwungscheibe waren die AEG-Generatoren angeschlossen. Aufgestellt wurde die Maschinen zwischen 1922 und 1927. Sie wandelten nach heutigem Maßstab weniger effizient als vielmehr zuverlässig Diesel in Strom um.

„Außer diesen beiden Motoren ist keine weitere Stromversorgung dieser Art bekannt“, freut sich Knepper über das weit und breit einmalige Industriedenkmal.

Damit steht auch die Halle, mit ihrem Böden und der Decke, unter Denkmalschutz. Besonders freuen sich die Denkmalschützer über die liebevollen Details der Industriearchitektur. Denn die gewaltigen Maschinen standen nicht einfach so im Raum, abgetrennt werden sie von einem Metallgeländer in feiner Ausführung.