Wilhelm Buschs „Max und Moritz“, Helikopter-Eltern, schuss- und trinkfeste Schützen, Intrigen und Liebeleien, dazu eine gute Portion Lokalkolorit aus Lüdinghausen – daraus soll ein neues Stück der „Zwischentöne“ entstehen. Da waren sich die Chormitglieder auf dem jüngsten Chorwochenende einig. Gut umsorgt vom Team des Hotels „Haus Große Kettler“ in Bad Laer sprudelten die Ideen nur so, heißt es in einer Pressemitteilung.

Und es wurde am Klang gefeilt: Einatmer, Ausatmer, hohe Töne, tiefe Töne, gerade sitzen oder doch eher im Stuhl liegend, so wurde zusammen mit der neuen Chorleiterin Ines Schreiner das Beste aus den Stimmen herausgeholt.

Männer gesucht

Und während es an Ideen und Eifer nicht gemangelt habe, wurde doch festgestellt, dass der Chor eines noch braucht, und zwar Verstärkung bei den Männerstimmen, heißt es in der Mitteilung weiter. „Junge und jung gebliebene Herren der Schöpfung, die Lust am Singen, Spaß an ungewöhnlichen Auftritten und noch dazu donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr Zeit haben, können gern bei uns vorbeischauen“, werden die Verantwortlichen zitiert. Geprobt wird in den Musikräumen des Gymnasiums Canisianum. Die „Zwischentöne“ freuen sich auf jeden Fall auf ihr neues Projekt und Lüdinghausen dürfe gespannt sein, was der Chor 2020 auf die Bühne bringt.