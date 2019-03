Westfälische und französische Lebensart verbindet die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) Lüdinghausen bei einer Radtour vom 26. Juni (Mittwoch) bis 6. Juli (Samstag) vom französischen Verdun entlang der Maas bis in heimatliche Gefilde (rund 600 Kilometer). Angeregt durch die Feiern zum Ende des Ersten Weltkriegs 2018 sei Verdun als Startpunkt gewählt worden, so Organisator Lothar Kostrzewa-Kock in einer Pressemitteilung der DFG. Teilnehmer aus Lüdinghausen und Taverny werden gemeinsam die Erinnerungsstätten um Verdun erkunden. Die Schlacht von Verdun war 1916 eine der grausamsten Schlachten des Ersten Weltkriegs an der Westfront.

Durch Belgien und die Niederlande

Es schließen sich neun Tagesetappen von 50 bis 80 Kilometern an, die die Teilnehmer an der Maas entlang durch Belgien und die Niederlande führen. Stationen sind unter anderem Dülmens französische Partnerstadt Charleville-Mézières und das belgische Dinant. Auf den letzten beiden Tagestouren gelangt die deutsch-französische Gruppe von Roermond nach Lüdinghausen.