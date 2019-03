„Petrus, stell das Gebläse ab“

Lieber Petrus, da muss am Karnevalswochenende wohl etwas schief gelaufen sein. Da schickst Du deinen besten Engel, Pastor Benedikt Elshoff, zum Karneval der Gemeinschaft „ Blaupunkt Heide“ am Samstagabend, damit er dort für Stimmung sorgt. Und was schickst Du den Kindern beim Karneval der KG „Stabil daobi“ in Seppenrade? Regen und Wind. Wenn das Dein Chef wüsste, der immer gesagt hat, „lasset die Kinder zu mir kommen“.

Die armen Cowboys, Vampire, Ritter oder Prinzessinnen, die sich seit Wochen auf den Umzug durch das Dorf gefreut hatten, mussten ihre bunte Kostümierung ebenso unter einem Regencape verstecken wie die Tanzgruppen und der Elferrat. Auch das Kinderprinzenpaar mit seinen Funken hatte auf seinem Prunkwagen kein Verdeck. Von den vielen Besuchern entlang des Weges ganz zu schweigen.

Als wetterfest erwiesen sich die kleinen und großen Jecken am Karnevalssonntag in Seppenrade. Nach dem Umzug wurde im Zelt weitergefeiert.

Lag es vielleicht daran, dass die Frauen der KFD im Teufelskostüm am Umzug teilnahmen? Sie gehörten neben dem Spielmannszug „Klingendes Spiel“ und den Dorfmusikanten, die den närrischen Lindwurm musikalisch auf dem verkürzten Weg durchs Dorf begleiteten, zu den vielen Fußgruppen im Zug. Nicht fehlen durfte der Kegelclub „Daß Letzte“, der mit seinem Handwagen an das Ende des Bergbaus erinnerte. Auch die Kindergärten, „Tante Paulas Runde“ sowie die Freizeit- und Breitensportabteilung des SV Fortuna waren im Zug zu sehen. Sie alle trotzten dem widrigen Wetter, hatten aber ihren Spaß dabei.

Steigerlied

Gott sei Dank war das große Zelt auf dem Festplatz beheizt, so dass hier anschließend das bunte Programm für die Kinder stattfinden konnte. Du hättest mal sehen sollen, wie die Mädchen und Jungen nach dem tollen Umzug die Bühne in Beschlag nahmen, bevor der Spielmannszug und der Kegelclub „Daß Letzte“ mit dem Steigerlied das Programm eröffneten. Prinz Ole und Prinzessin Jule mit ihren Funken Marie und Zoe verlasen dann ihre Proklamation. Richtig Schwung auf die Bühne brachten die „Tetekumer Minifunken“, die neben den „Tetekumer Funken“ und den „Ambossfunken“ für Tanzdarbietungen sorgten. Viel Beifall erhielt auch die Einradgruppe des SV Fortuna. Hin und weg waren die Kleinen, als sie von Christian Supa „verzaubert“ wurden.

Lieber Petrus, am Rosenmontag wird noch einmal ganz groß Karneval in Seppenrade gefeiert. Und was ist angekündigt: starke Sturmböen. Bitte stell das Gebläse ab, wenn ab 14.11 Uhr die Narren ins Festzelt strömen, wo um 15.11 Uhr ein tolles Programm beginnt. Und ab 18.11 Uhr wollen noch weitere Jecken zum Kehraus in Seppenrade das Tanzbein schwingen.