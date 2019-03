Künstlerischer Prozess schult

Rund 60 zumeist junge Künstler der Jugendkunstschule (JuKs) Lüdinghausen füllen derzeit die Ausstellungsräume des KAKTuS Kulturforums im Obergeschoss der Burg Lüdinghausen mit ihren Bildern und Plastiken. Diese entstehen in den wöchentlichen Kunstkursen in der Villa Westerholt unter fachlicher Anleitung der drei Kunstdozentinnen Ria Maris , Ute Mangel und Helen Kautz. Kinder und Jugendliche ab dem Grundschulalter haben die Möglichkeit, dort zu malen und zu zeichnen, aber auch mit anderen Materialien wie Holz oder Ton nach Lust und Laune zu arbeiten.

„Wir bewerten nicht“, so Maris, die der Kunstschule seit 2001 angehört und diese seit zwei Jahren auch leitet. Es sei auffällig, wie sich der Zugang zum künstlerischen Ausdruck von der Kindheit über das Heranwachsen bis hin zum Erwachsenen wandele: „Kunst ist immer auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst“, weiß sie, und vermutet auch darin einen Grund für die relativ geringe Zahl an Jugendlichen, die derzeit die Jugendkunstschule besuchten, da diese oftmals zu heftiger Selbstkritik neigten. Dabei schule der künstlerische Prozess in besonderem Maße den Umgang mit dem Scheitern an den eigenen Erwartungen, eröffne alternative Wege und zeige vor allem, dass niemand perfekt, aber durchaus in der Lage sei, seine handwerklichen Fähigkeiten zu verbessern.

„ Wir bewerten nicht. Wir bewerten nicht. “ Ria Maris

In der am Samstag eröffneten Jahresausstellung sind diese Prozesse gut zu erkennen, die liebevolle und abwechslungsreiche Hängung der Bilder machen einen Rundgang spannend. Und auch der „Leonardo-da-Vinci-Raum“ birgt so manche humorvolle Spiegelung der Werke des großen Renaissance-Künstlers. Die Eröffnung wurde dann auch feierlich mit einer Rede des KAKTuS-Vorsitzenden Udo Heckelmann, einer Grußbotschaft der Stadt Lüdinghausen, vorgetragen von der stellvertretenden Bürgermeisterin Josephine Kleyboldt, sowie einer Einführung in die Ausstellung durch Maris begangen. Vor allem der Kinder- und Jugendchor des Musikschulkreises, „Die Glockenkinder“ unter Leitung von Sigrid Hartmann, griff mit seinen fröhlichen Liedern und dem lebendigen, ungekünstelten Vortrag den in vielen Bildern sichtbaren, offenen und vorbehaltlosen künstlerischen Ausdruck musikalisch auf. Er entließ so die zahlreich zur Eröffnung erschienenen Besucher passend gestimmt in die Ausstellung.