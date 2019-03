Aufmerksame Nachbarn haben am Windmühlenberg am Sonntag (3. März) zwei – vermutlich männliche – Einbrecher vertrieben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ein Nachbar um 20.27 Uhr aufgrund von lauten Geräuschen aufmerksam. Als er nachsah, beobachtete er, dass zwei Personen das benachbarte Grundstück durch den Vorgarten verließen.

Zeitgleich kam die Frau des Zeugen mit dem Auto nach Hause. Dadurch vertrieben, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sie hatten an einem Fenster in Höhe des Griffs ein Loch in die Scheibe geschlagen, waren aber nicht ins Haus gelangt, so die Polizei.

Täterbeschreibung

Beide Personen sind circa 1,85 Meter groß und waren dunkel gekleidet. Einer der beiden trug eine dunkle, glänzende gesteppte Kurzjacke. Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Einbruch und den beiden Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen ( ✆ 0 25 91/ 79 30) zu melden.