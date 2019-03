Die Landjugend Seppenrade braucht sich keine Nachwuchssorgen zu machen. Im Rahmen der Mitgliederversammlung auf dem Hof Vormann wurden jetzt gleich 14 neue Mitglieder aufgenommen. Mit nun 160 Mitgliedern stellen die Seppenrader die größte Landjugendvereinigung im Bezirk Lüdinghausen.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzenden Lena Richter-Kortenbusch und Jannik Dammann gaben Hanna Grieger und Kira Bergmann einen Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Im Mittelpunkt stand dabei das 60-jährige Bestehen, das im großen Rahmen auf dem Hof der Fleischerei Feldkamp gefeiert wurde. Den Erlös aus der alljährlichen Tannenbaumaktion von 700 Euro spendete die Landjugend wieder an das Kinderhospiz in Datteln. Die Landjugendparty und das eigene Schützenfest wurden dank der großen Beteiligung zu weiteren Highlights. Beim Erntedankfest und dessen Vorbereitung sowie beim Bauernmarkt der Landfrauen war die Landjugend ebenso tatkräftig dabei wie beim Aufbau zum Rosenfest des Heimatvereins.

Größte Landjugendvereinigung im Bezirk Lüdinghausen

Eine positive Kassenbilanz legte Stephan Muhle der Versammlung vor. An wichtigen Terminen für 2019 wurden unter anderem der Umwelttag am Samstag (9. März), das Kreis-Quizturnier in Coesfeld am 6. April (Samstag), der Heimattag am 19. Mai (Sonntag), die 72-Stunden-Aktion in Lüdinghausen vom 23. bis 26. Mai (Donnerstag bis Sonntag), der Maigang des LOV am 26. Mai oder die siebte Auflage von „Tanz up de Deel“ am 28. September (Samstag) den Mitgliedern an die Hand gegeben.

Als Gast des Abends lud Magnus Nibbenhagen, Vorsitzender des Theatervereins, die Jugendlichen ein, bei seinem Verein doch mal reinzuschnuppern. „Die Theatergruppe ist vor 35 Jahren aus der Landjugend hervorgegangen. Wir suchen noch Nachwuchs, der Interesse hat, die plattdeutsche Mundart zu pflegen und bei uns mitzumachen. Wir würden euch gerne bei uns sehen“, sagte Nibbenhagen. Andrea Krückendorf lobte im Namen der Landfrauen die gute Zusammenarbeit und bat wieder um Unterstützung beim Bauernmarkt am 16. Juni (Sonntag). Für die Hilfe bei der Pflege rund um den Landwirtschaftlichen Informationsweg dankte Michael Muhle, Vorsitzender des LOV.