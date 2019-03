Narren können selber Sturm

Der Sturm blieb aus, und doch brach er los. Das Tief „Bennet“ hatte sich schon am Vormittag in Seppenrade ausgetobt, und so machten sich die Karnevalisten ihren Sturm selbst – den närrischen. Zum 25. Mal feierte „Stabil daobi“ eine Rosenmontagssitzung im Festzelt, und ließ es wieder richtig krachen.

Dabei scheinen die wirklich konservativen Zeiten „auf dem Berg“ vorbei zu sein. Denn mit die größten Begeisterungs-Stürme löste eine Travestie-Gruppe aus. Die beiden „Crazy Ladyboys“ entflammten die Narren im stilechten Fummel mit Schlagern und Songs nicht zuletzt aus den 70er Jahren. Dabei traten die Damen auch, um es im Soziologendeutsch auszudrücken, in Interaktion mit dem Publikum. Besonders ein Herr in der ersten Reihe hatte es einer von ihnen angetan – Bürgermeister Richard Borgmann . Dessen Gattin Maria machte gute Miene zum närrischen Spiel, als die frivole Aktrice das Stadtoberhaupt („Mein Hase . . .“) fragte, ob es denn in Stimmung komme.

Rosenmontagssitzung der Karnevalsgesellschaft „Stabil daobi“ in Seppenrade 1/134 Hoch her ging es bei der Rosenmontagssitzung der Gesellschaft „Stabil daobi“ in Seppenrade. Foto: Christian Besse

Die 70er standen noch einmal im Mittelpunkt, als die Tetekumer Funken mit ihrem „Abba“-Showtanz einheizten. Ob „Gimme, Gimme, Gimme!“ oder „Money, Money, Money“ – die Choreographie passte perfekt. Und auch Borgmann durfte sich diesmal entspannt zurücklehnen. Dafür musste Sitzungspräsident Markus Wittkemper ran, der als „Dancing Queen“ inmitten der Tetekumer Funken über die Bühne fegte. Wobei er wohl seine weibliche Seite entdeckte: „Die Puschen behalte ich an, die gefallen mir . . .“, scherzte das närrische Oberhaupt.

Als Sänger Josef Hassing Schlager und Karnevalshits zum Besten gab, tanzte das Publikum nicht auf den Tischen – das erledigte der Stimmungsmacher gleich selbst und erhob sich damit quasi über das närrische Volk. Dieses ließ es sich gefallen, sorgte doch auch Hassing für jede Menge Stimmung – ebenso wie später, wenn auch deutlich gesetzter, die „Swingersöhne“, Import aus Lüdinghausen.

Apropos Lüdinghausen: Der Bürgermeister wurde im Seppenrader Festzelt nicht nur umgarnt, sondern bekam wie schon in den Vorjahren auch karnevalistisch ummantelte kritische Töne zu hören – von Wittkemper wie auch Büttenredner Michael Becker. Die angebliche Vernachlässigung des Rosendorfs durch das Rathaus drunten im Tal ist den Seppenradern nach wie vor ein Dorn im Auge.

Das Stadtoberhaupt nahm es mit undurchdringlicher Miene zur Kenntnis. Er konnte es auch wohl verschmerzen – die Komplimente der „Crazy Ladyboys“ entschädigten schließlich für manches.