Das erste Abonnementkonzert 2019 – Frühlingskonzert der Musica Camerata Westfalica – findet am 23. März (Samstag) um 19.30 Uhr im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen statt. Zur Aufführung kommen wieder Werke, die in Lüdinghausen noch nie gespielt wurden, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits seit fünf Jahren interpretierten die Musiker viele Kompositionen aus den 18. bis 20.Jahrhundert, die noch niemand in dieser Region live zu hören bekommen hat.

Auf dem Programm am 23. März stehen Werke des amerikanischen Komponisten Samuel Barber , ein Adagio, dann musiziert der Konzertmeister Denis Kryukov (Violine) die Souvenier d`un lieu cher op.42 mit Meditation, Scherzo und Melodie von Peter Tschaikowsky und nach der Pause die weltberühmte Serenade op.48 des gleichen Komponisten.

Der künstlerische Leiter Hans-Georg Jaroslawski wird zu den Werken zitiert: „Alle Werke passen sehr gut zum Frühling: Abschied vom Winter, Liebe und Hoffnung sowie Leidenschaft und Freude. Gerade in der jetzigen aufreibenden Zeit, ist diese harmonische Musik für unseren Alltag wichtiger denn je.“

So folgen in diesem Jahr wieder Programme, die live nur sehr selten zu hören sind. Die Mitglieder der Musica Camerata Westfalica freuen sich auf viele Besucher, heißt es abschließend.