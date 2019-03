Die Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) im Marien-Campus (Neustraße 1) ist eine von drei Anlaufpraxen im Kreis Coesfeld. Die beiden anderen befinden sich in Dülmen und Coesfeld. Sie dienen der Notfallversorgung außerhalb der regulären Sprechzeiten der niedergelassenen Ärzte. Seit 2012 ist die Praxis in Lüdinghausen nur noch am Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 22 Uhr geöffnet. In der Woche ist die Notfallpraxis in Dülmen (Am Schlossgarten 11) zuständig. Sie ist Montag, Dienstag und Donnerstag von 18 bis 22 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 13 bis 22 Uhr geöffnet. Die nächsten Notfallpraxen für Kinder befinden sich in der Vestischen Kinderklinik in Datteln und im Clemenshospital in Münster. Weitere Informationen gibt es unter der kostenfreien Notfallnummer 116117. Die Ambulanz (Zentrale Aufnahme) im St.-Marien-Hospital ist rund um die Uhr besetzt und unter 02591/231-333 erreichbar. -ben-