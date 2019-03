Die beiden Lüdinghauser Künstlerinnen Alexa Engelkamp und Anja Helfen eröffnen am 17. März (Sonntag) um 11 Uhr ihre erste Gemeinschaftsausstellung unter dem Titel „vonwegen“ in den Räumen des KAKTuS in der Burg Lüdinghausen. Ihre künstlerischen Wege haben sich bis heute immer wieder gekreuzt und bieten nun einen Anlass, ihre aktuellen energiegeladenen Acrylbilder der letzten zwei Jahre auszustellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Beide Künstlerinnen waren lange als Dozentinnen der Jugendkunstschule des KAKTuS Kulturforums beschäftigt. Heute arbeiten sie bisweilen gemeinsam im Atelier und sind im kreativen Austausch.

Kraftvoll gesetzte Flächen

In der Auseinandersetzung mit der Freien Malerei entstehen die Werke von Alexa Engelkamp in schichtartig, übereinander gelagerten, komplexen Malprozessen. Temporeich, kraftvoll gesetzte Flächen, Linien und Formen ergeben kontrastreiche Kompositionen, die manchmal an Realität erinnern, aber vor allem in ihrer Wirkung die Freiheit beim Malen erlebbar machen und bisweilen den Bereich des herkömmlich harmonisch Ästhetischen überschreiten.

Lebensvielfalt in all ihrer Wucht

Die Arbeiten Anja Helfens zeigen Ausschnitte der Lebensvielfalt in all ihrer Wucht. Erkennbar sind malerisch gesetzte Menschen und Situationen manchmal nah herangezoomt oder in einer aufgewühlten mitunter apokalyptisch wirkenden frei gestalteten Landschaft. Schnelle, kräftige, gestische Pinselstriche lassen den Betrachter die Energie des Schaffensprozesses spüren.

Die Ausstellungseröffnung am 17. März wird durch Worte Ulf Krämers und das Oktett „sOTTOvoce“ musikalisch gestaltet. Das Oktett, dem auch einige Lüdinghauser Musiker angehören, hat an diesem Tag seinen ersten öffentlichen Auftritt. Nach der Vernissage ist die Ausstellung an den folgenden drei Wochenenden in der Burg Lüdinghausen geöffnet, teilen die Künstlerinnen abschließend mit.